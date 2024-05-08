https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку - РИА Новости, 08.05.2024
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:19
2024-05-08T08:19
2024-05-08T08:19
происшествия
игарка
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России. "Предварительно установлено, что в вечернее время 7 мая 2024 года стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе дома в городе Игарка. У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В следствии пояснили, что девочка вышла на прогулку с отцом. Он зашел в подъезд на пару минут отдать знакомому письмо и в это время на ребенка напали собаки. По одной из версии, собаки могли быть домашними. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240502/sobaka-1943536548.html
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происшествия, игарка, красноярский край
Происшествия, Игарка, Красноярский край
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 7 мая 2024 года стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе дома в городе Игарка. У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В следствии пояснили, что девочка вышла на прогулку с отцом. Он зашел в подъезд на пару минут отдать знакомому письмо и в это время на ребенка напали собаки. По одной из версии, собаки могли быть домашними. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.