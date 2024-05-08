Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку - РИА Новости, 08.05.2024
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:19
2024-05-08T08:19
происшествия
игарка
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России. "Предварительно установлено, что в вечернее время 7 мая 2024 года стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе дома в городе Игарка. У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В следствии пояснили, что девочка вышла на прогулку с отцом. Он зашел в подъезд на пару минут отдать знакомому письмо и в это время на ребенка напали собаки. По одной из версии, собаки могли быть домашними. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240502/sobaka-1943536548.html
игарка
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игарка, красноярский край
Происшествия, Игарка, Красноярский край
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку

В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Игарке на севере Красноярского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 7 мая 2024 года стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе дома в городе Игарка. У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В следствии пояснили, что девочка вышла на прогулку с отцом. Он зашел в подъезд на пару минут отдать знакомому письмо и в это время на ребенка напали собаки. По одной из версии, собаки могли быть домашними. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица
2 мая, 17:42
 
ПроисшествияИгаркаКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала