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Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям - РИА Новости, 08.05.2024
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы, заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:17
2024-05-08T10:17
2024-05-08T10:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы, заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в эфире Newsmax."У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядёт", — сказал он.Холт считает, что всему виной неконтролируемая миграция в США, в результате которой иностранные войны переносятся на территорию Штатов.Накануне американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой.Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.
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в мире, сша, израиль, илон маск, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Илон Маск, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Генерал Холт: США грозят теракты из-за неконтролируемой миграции