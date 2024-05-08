https://ria.ru/20240508/ssha-1944600345.html

Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям

Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям - РИА Новости, 08.05.2024

Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям

Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы, заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:17

2024-05-08T10:17

2024-05-08T10:17

в мире

сша

израиль

илон маск

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы, заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в эфире Newsmax."У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядёт", — сказал он.Холт считает, что всему виной неконтролируемая миграция в США, в результате которой иностранные войны переносятся на территорию Штатов.Накануне американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой.Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.

https://ria.ru/20240501/stolknoveniya-1943278718.html

https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, илон маск, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году