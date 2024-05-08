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Русский город. В США забили тревогу из-за наступления в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 08.05.2024 (обновлено: 23:40 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944820747.html
Русский город. В США забили тревогу из-за наступления в зоне СВО
Русский город. В США забили тревогу из-за наступления в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2024
Русский город. В США забили тревогу из-за наступления в зоне СВО
Российские войска наступают на Украине и могут освободить несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:00
2024-05-08T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
одесса
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска наступают на Украине и могут освободить несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они могут закончить свои дела в Харькове. &lt;…&gt; Это исторически русский город. Они могут взять его, а затем, я полагаю, они обратят свое внимание на Одессу", — отметил он.По словам полковника, российские войска перешли в наступление по всей линии фронта, в особенности в Донецком регионе, после падения Авдеевки. Он пояснил, что теперь у них открыты пути на запад."Наступление началось, но мы еще не видим его в полном объеме", — резюмировал Макгрегор.В субботу в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.
https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html
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в мире, харьков, одесса, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Одесса, Украина, Министерство обороны США
Русский город. В США забили тревогу из-за наступления в зоне СВО

Макгрегор: ВС России наступают на Украине и могут освободить Харьков и Одессу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска наступают на Украине и могут освободить несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они могут закончить свои дела в Харькове. <…> Это исторически русский город. Они могут взять его, а затем, я полагаю, они обратят свое внимание на Одессу", — отметил он.
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По словам полковника, российские войска перешли в наступление по всей линии фронта, в особенности в Донецком регионе, после падения Авдеевки. Он пояснил, что теперь у них открыты пути на запад.
"Наступление началось, но мы еще не видим его в полном объеме", — резюмировал Макгрегор.
В субботу в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.
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