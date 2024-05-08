https://ria.ru/20240508/soyuz-1944781129.html

Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС

Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве заявил, что ЕАЭС стал значимой площадкой... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:03

2024-05-08T19:03

2024-05-08T19:30

евразийский экономический союз

в мире

армения

москва

астана

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве заявил, что ЕАЭС стал значимой площадкой взаимодействия государств-членов."Сегодняшнее заседание приурочено к десятилетнему юбилею подписания в Астане 29 мая 2014 года договора о ЕАЭС. За 10 лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного экономического взаимодействия государств-членов", - сказал Пашинян.По его словам, понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться и этот процесс далек от завершения."Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС", - заявил премьер."Развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс росту товарооборота наших стран", - добавил Пашинян.В этом контексте он напомнил об инициированном правительством Армении проекте "Перекресток мира", "целью которого является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета, юрисдикции государств, паритетности и взаимности".Он также заявил, что странам-членам ЕАЭС необходимо сосредоточить усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития."Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

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евразийский экономический союз, в мире, армения, москва, астана, никол пашинян