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Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024
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18:43 08.05.2024 (обновлено: 18:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/soyuz-1944772777.html
Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций
Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций
Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:43
2024-05-08T18:46
евразийский экономический союз
россия
армения
владимир путин
белоруссия
евразийский союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин."Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимыми некоторыми странами политиками санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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евразийский экономический союз, россия, армения, владимир путин, белоруссия, евразийский союз, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Армения, Владимир Путин, Белоруссия, Евразийский Союз, В мире
Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций

Путин: ЕАЭС показал эффективности перед лицом новых вызовом и санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин.
"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимыми некоторыми странами политиками санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
Вчера, 00:15
 
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