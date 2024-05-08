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Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций

Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024

Путин рассказал о роли ЕАЭС в условиях санкций

Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:43

2024-05-08T18:43

2024-05-08T18:46

евразийский экономический союз

россия

армения

владимир путин

белоруссия

евразийский союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин."Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимыми некоторыми странами политиками санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

россия

армения

белоруссия

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евразийский экономический союз, россия, армения, владимир путин, белоруссия, евразийский союз, в мире