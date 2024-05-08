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Союз Москвы и Минска вызывает зависть, заявил глава МИД Белоруссии
Союз Москвы и Минска вызывает зависть, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 08.05.2024
Союз Москвы и Минска вызывает зависть, заявил глава МИД Белоруссии
Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в союзнические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:05
2024-05-08T03:05
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в союзнические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Мы строили и строим этот союз и в горе, и в радости, как говорят. Мы, конечно, исходим из того, что наш союз сам по себе действительно уникален. Он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества. Он многофункционален, затрагивает практически все отрасли экономики, гуманитарные сферы. И, конечно, этот союз вызывает у некоторых зависть", — сказал он. По словам Алейника, "некоторые к нему присматриваются, а некоторые прямо говорят, что хотели бы вбить клин в эти отношения и стратегически разорвать те союзнические отношения, которые выстроились между Беларусью и Россией". "Об этом наглядно свидетельствуют публичные заявления многих политиков. Например, я думаю, что вы слышали соответствующие заявления из уст бывшего советника по национальной безопасности США господина Болтона", — отметил глава МИД Белоруссии.
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РИА Новости
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белоруссия, россия, сша, в мире
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Союз Москвы и Минска вызывает зависть, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад хочет вбить клин в отношения Москвы и Минска
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в союзнические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Мы строили и строим этот союз и в горе, и в радости, как говорят. Мы, конечно, исходим из того, что наш союз сам по себе действительно уникален. Он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества. Он многофункционален, затрагивает практически все отрасли экономики, гуманитарные сферы. И, конечно, этот союз вызывает у некоторых зависть", — сказал он.
По словам Алейника, "некоторые к нему присматриваются, а некоторые прямо говорят, что хотели бы вбить клин в эти отношения и стратегически разорвать те союзнические отношения, которые выстроились между Беларусью и Россией".
"Об этом наглядно свидетельствуют публичные заявления многих политиков. Например, я думаю, что вы слышали соответствующие заявления из уст бывшего советника по национальной безопасности США господина Болтона", — отметил глава МИД Белоруссии.