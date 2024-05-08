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Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая - РИА Новости, 08.05.2024
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11:33 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/sovfed-1944620169.html
Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая
Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая - РИА Новости, 08.05.2024
Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая
Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабмина, сообщил источник РИА Новости в палате. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:33
2024-05-08T11:33
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабмина, сообщил источник РИА Новости в палате. "Может", - сказал собеседник агентства на вопрос, может ли Совет Федерации провести заседание 15 мая для обсуждения кандидатур министров силового блока. В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждаются в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении. Кандидаты на должности руководителей соответствующих ведомств приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проводиться в закрытом режиме. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства. Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240506/premer-1944129404.html
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россия, политика, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Политика, Совет Федерации РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая

Источник: Совфед может собраться 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабмина, сообщил источник РИА Новости в палате.
"Может", - сказал собеседник агентства на вопрос, может ли Совет Федерации провести заседание 15 мая для обсуждения кандидатур министров силового блока.
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6 мая, 13:45
В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждаются в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении.
Кандидаты на должности руководителей соответствующих ведомств приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проводиться в закрытом режиме.
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25 апреля, 00:27
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства. Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
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