https://ria.ru/20240508/sovfed-1944620169.html

Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая

Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая - РИА Новости, 08.05.2024

Источник анонсировал внеочередное заседание Совфеда 15 мая

Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабмина, сообщил источник РИА Новости в палате. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:33

2024-05-08T11:33

2024-05-08T11:33

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабмина, сообщил источник РИА Новости в палате. "Может", - сказал собеседник агентства на вопрос, может ли Совет Федерации провести заседание 15 мая для обсуждения кандидатур министров силового блока. В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждаются в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении. Кандидаты на должности руководителей соответствующих ведомств приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проводиться в закрытом режиме. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства. Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20240506/premer-1944129404.html

https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024