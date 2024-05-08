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Главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового взаимодействия - РИА Новости, 08.05.2024
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20:48 08.05.2024
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Главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового взаимодействия
Главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового взаимодействия - РИА Новости, 08.05.2024
Главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового взаимодействия
Все главы государств Евразийского экономического союза подчеркивают важность торгового взаимодействия с внешними партнерами, сообщил председатель коллегии... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:48
2024-05-08T20:48
россия
белоруссия
казахстан
бакытжан сагинтаев
владимир путин
александр лукашенко
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Все главы государств Евразийского экономического союза подчеркивают важность торгового взаимодействия с внешними партнерами, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В рамках своей международной деятельности Евразийский экономический союз реализует различные варианты выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Важность такого взаимодействия подчеркивается главами всех пяти государств-членов союза", - сказал Сагинтаев журналистам по итогам встречи. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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россия, белоруссия, казахстан, бакытжан сагинтаев, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Россия, Белоруссия, Казахстан, Бакытжан Сагинтаев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового взаимодействия

Сагинтаев: главы ЕАЭС подчеркнули важность внешнего торгового сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОбщее фотографирование лидеров стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве
Общее фотографирование лидеров стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Общее фотографирование лидеров стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Все главы государств Евразийского экономического союза подчеркивают важность торгового взаимодействия с внешними партнерами, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
Вчера, 00:15
"В рамках своей международной деятельности Евразийский экономический союз реализует различные варианты выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Важность такого взаимодействия подчеркивается главами всех пяти государств-членов союза", - сказал Сагинтаев журналистам по итогам встречи.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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РоссияБелоруссияКазахстанБакытжан СагинтаевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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