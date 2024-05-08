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В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 08.05.2024 (обновлено: 07:48 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html
В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием
В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием - РИА Новости, 08.05.2024
В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием
Заминированный схрон с иностранным оружием обнаружен в пригороде Авдеевки, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:16
2024-05-08T07:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Заминированный схрон с иностранным оружием обнаружен в пригороде Авдеевки, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки", - говорится в пресс-релизе. В схроне находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54. Как указано, контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР. Также они предоставили видео, на котором видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, в котором находятся самодельные растяжки с гранатами "Ф-1". В подвале этого дома и был схрон.
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
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донецкая народная республика
авдеевка
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донецкая народная республика, авдеевка, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием

УФСБ: в пригороде Авдеевки обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Заминированный схрон с иностранным оружием обнаружен в пригороде Авдеевки, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки", - говорится в пресс-релизе.
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В схроне находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54.
Как указано, контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.
Также они предоставили видео, на котором видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, в котором находятся самодельные растяжки с гранатами "Ф-1". В подвале этого дома и был схрон.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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