https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html

В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием

В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием - РИА Новости, 08.05.2024

В пригороде Авдеевки обнаружили схрон с иностранным оружием

Заминированный схрон с иностранным оружием обнаружен в пригороде Авдеевки, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:16

2024-05-08T07:16

2024-05-08T07:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Заминированный схрон с иностранным оружием обнаружен в пригороде Авдеевки, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки", - говорится в пресс-релизе. В схроне находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54. Как указано, контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР. Также они предоставили видео, на котором видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, в котором находятся самодельные растяжки с гранатами "Ф-1". В подвале этого дома и был схрон.

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

https://ria.ru/20240423/vooruzhenie-1941665963.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

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донецкая народная республика, авдеевка, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)