https://ria.ru/20240508/sireny-1944825929.html

На юге Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги

На юге Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 08.05.2024

На юге Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:48

2024-05-08T22:48

2024-05-08T22:48

в мире

израиль

голанские высоты

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на юге Голанских высот", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

израиль

голанские высоты

рафах (провинция)

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в мире, израиль, голанские высоты, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году