https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576536.html

Симоньян назвала людей в погонах элитой страны

Симоньян назвала людей в погонах элитой страны - РИА Новости, 08.05.2024

Симоньян назвала людей в погонах элитой страны

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:54

2024-05-08T07:54

2024-05-08T11:41

общество

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала военных элитой страны и призвала достойно оплачивать их труд."Все люди в погонах — это элита страны. Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможности элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя", — сказала она. По мнению главреда, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько же, сколько курьер. "При всем уважении к этим профессиям, так не может быть", — подчеркнула Симоньян.Она добавила, что бороться с неравенством в России следует путем налоговой реформы, в том числе за счет налога на роскошь. Кроме того, считает главред, требует доработки и Уголовный кодекс.

https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576081.html

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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, вооруженные силы рф