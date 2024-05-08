https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576536.html
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:54
2024-05-08T07:54
2024-05-08T11:41
общество
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала военных элитой страны и призвала достойно оплачивать их труд."Все люди в погонах — это элита страны. Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможности элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя", — сказала она. По мнению главреда, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько же, сколько курьер. "При всем уважении к этим профессиям, так не может быть", — подчеркнула Симоньян.Она добавила, что бороться с неравенством в России следует путем налоговой реформы, в том числе за счет налога на роскошь. Кроме того, считает главред, требует доработки и Уголовный кодекс.
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576081.html
https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929480493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_648:460:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d42b85e5a9d483e76d3b8bfdc087e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, вооруженные силы рф
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Вооруженные силы РФ
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны
Симоньян: люди в погонах — элита страны, их труд нужно достойно оплачивать
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
на телеканале "Россия 1" назвала военных элитой страны и призвала достойно оплачивать их труд.
"Все люди в погонах — это элита страны. Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможности элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя", — сказала она.
По мнению главреда, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько же, сколько курьер.
"При всем уважении к этим профессиям, так не может быть", — подчеркнула Симоньян.
Она добавила, что бороться с неравенством в России следует путем налоговой реформы, в том числе за счет налога на роскошь. Кроме того, считает главред, требует доработки и Уголовный кодекс.