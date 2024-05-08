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Симоньян назвала людей в погонах элитой страны - РИА Новости, 08.05.2024
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07:54 08.05.2024 (обновлено: 11:41 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576536.html
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:54
2024-05-08T11:41
общество
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала военных элитой страны и призвала достойно оплачивать их труд."Все люди в погонах — это элита страны. Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможности элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя", — сказала она. По мнению главреда, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько же, сколько курьер. "При всем уважении к этим профессиям, так не может быть", — подчеркнула Симоньян.Она добавила, что бороться с неравенством в России следует путем налоговой реформы, в том числе за счет налога на роскошь. Кроме того, считает главред, требует доработки и Уголовный кодекс.
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576081.html
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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, вооруженные силы рф
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Вооруженные силы РФ
Симоньян назвала людей в погонах элитой страны

Симоньян: люди в погонах — элита страны, их труд нужно достойно оплачивать

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала военных элитой страны и призвала достойно оплачивать их труд.
"Все люди в погонах — это элита страны. Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможности элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя", — сказала она.
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По мнению главреда, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько же, сколько курьер.
"При всем уважении к этим профессиям, так не может быть", — подчеркнула Симоньян.
Она добавила, что бороться с неравенством в России следует путем налоговой реформы, в том числе за счет налога на роскошь. Кроме того, считает главред, требует доработки и Уголовный кодекс.
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ОбществоМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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