https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576081.html

Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране

Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране - РИА Новости, 08.05.2024

Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:49

2024-05-08T07:49

2024-05-08T07:51

общество

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предложила выравнивать уровень благосостояния в стране налогами. "Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами… Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране", - сказала она. Кроме того, по ее мнению, также требует доработки и Уголовный кодекс. "Когда есть развилка, за одно и тоже преступление пять лет тюрьмы или <...> 200 тысяч штрафа, то это само по себе порождает поле для коррупции", - сказала медиаменеджер.

https://ria.ru/20240508/simonyan-1944556790.html

https://ria.ru/20240206/lgoty-1925593986.html

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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия