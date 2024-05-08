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Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране - РИА Новости, 08.05.2024
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07:49 08.05.2024 (обновлено: 07:51 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944576081.html
Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране
Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:49
2024-05-08T07:51
общество
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предложила выравнивать уровень благосостояния в стране налогами. "Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами… Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране", - сказала она. Кроме того, по ее мнению, также требует доработки и Уголовный кодекс. "Когда есть развилка, за одно и тоже преступление пять лет тюрьмы или &lt;...&gt; 200 тысяч штрафа, то это само по себе порождает поле для коррупции", - сказала медиаменеджер.
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944556790.html
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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия
Симоньян рассказала, как выравнять уровень благосостояния в стране

Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния в стране налогами

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предложила выравнивать уровень благосостояния в стране налогами.
"Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами… Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране", - сказала она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Кроме того, по ее мнению, также требует доработки и Уголовный кодекс.
"Когда есть развилка, за одно и тоже преступление пять лет тюрьмы или <...> 200 тысяч штрафа, то это само по себе порождает поле для коррупции", - сказала медиаменеджер.
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