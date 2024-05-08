https://ria.ru/20240508/simonyan-1944556790.html

Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине

Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине - РИА Новости, 08.05.2024

Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:31

2024-05-08T01:31

2024-05-08T01:36

общество

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки. "Медицина развивается у нас потрясающими темпами, но хватит же мучить врачей. Девяносто процентов времени наши врачи тратят на бумажки. Мы даже опросы проводили. Бумажки, просто бюрократия. Это, к сожалению, не становится лучше. Врачи говорят, что становится хуже. Пора с этим завязывать", - сказала она. Медиаменеджер также подчеркнула, что современная система образования упала по своему качеству в сравнении с Советским Союзом.

https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html

россия

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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия