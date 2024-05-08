https://ria.ru/20240508/simonyan-1944556790.html
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:31
2024-05-08T01:31
2024-05-08T01:36
общество
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки. "Медицина развивается у нас потрясающими темпами, но хватит же мучить врачей. Девяносто процентов времени наши врачи тратят на бумажки. Мы даже опросы проводили. Бумажки, просто бюрократия. Это, к сожалению, не становится лучше. Врачи говорят, что становится хуже. Пора с этим завязывать", - сказала она. Медиаменеджер также подчеркнула, что современная система образования упала по своему качеству в сравнении с Советским Союзом.
https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html
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общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине
Симоньян призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки