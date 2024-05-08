Рейтинг@Mail.ru
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 08.05.2024 (обновлено: 01:36 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944556790.html
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:31
2024-05-08T01:36
общество
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/18/1554851817_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_7e17e2b7897c1c2cf9032bb70bc76902.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки. "Медицина развивается у нас потрясающими темпами, но хватит же мучить врачей. Девяносто процентов времени наши врачи тратят на бумажки. Мы даже опросы проводили. Бумажки, просто бюрократия. Это, к сожалению, не становится лучше. Врачи говорят, что становится хуже. Пора с этим завязывать", - сказала она. Медиаменеджер также подчеркнула, что современная система образования упала по своему качеству в сравнении с Советским Союзом.
https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/18/1554851817_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_70720aa507dc9c700d94cb1e992b30ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия
Симоньян призвала "завязывать" с бюрократией в медицине

Симоньян призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" призвала освободить врачей от бюрократической нагрузки.
"Медицина развивается у нас потрясающими темпами, но хватит же мучить врачей. Девяносто процентов времени наши врачи тратят на бумажки. Мы даже опросы проводили. Бумажки, просто бюрократия. Это, к сожалению, не становится лучше. Врачи говорят, что становится хуже. Пора с этим завязывать", - сказала она.
Детский врач - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей
26 апреля, 12:33
Медиаменеджер также подчеркнула, что современная система образования упала по своему качеству в сравнении с Советским Союзом.
 
ОбществоМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала