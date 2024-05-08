https://ria.ru/20240508/sigal-1944662229.html

СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала

СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала

Евросоюз мог бы включить в санкционные списки актера Стивена Сигала при наличии существенных доказательств в якобы "причинении вреда Украине", пишет... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:08

2024-05-08T14:08

2024-05-08T14:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

стивен сигал

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз мог бы включить в санкционные списки актера Стивена Сигала при наличии существенных доказательств в якобы "причинении вреда Украине", пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на чиновника ЕС. Ранее РИА Новости передавало, что актер Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль 7 мая, а также что он присутствовал на предыдущей инаугурации президента в 2018 году. "Если бы (Европейский - ред.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, (что его (Сигала - ред.) действия способствовали причинению вреда Украине)... тогда могли бы быть введены ограничительные меры", - рассказал изданию чиновник из Евросоюза в ответ на вопрос, может ли Сигал быть включен в санкционные списки ЕС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.

https://ria.ru/20230318/rossiya-1858817375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, стивен сигал, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии