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СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/sigal-1944662229.html
СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала
СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала - РИА Новости, 08.05.2024
СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала
Евросоюз мог бы включить в санкционные списки актера Стивена Сигала при наличии существенных доказательств в якобы "причинении вреда Украине", пишет... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:08
2024-05-08T14:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
стивен сигал
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз мог бы включить в санкционные списки актера Стивена Сигала при наличии существенных доказательств в якобы "причинении вреда Украине", пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на чиновника ЕС. Ранее РИА Новости передавало, что актер Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль 7 мая, а также что он присутствовал на предыдущей инаугурации президента в 2018 году. "Если бы (Европейский - ред.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, (что его (Сигала - ред.) действия способствовали причинению вреда Украине)... тогда могли бы быть введены ограничительные меры", - рассказал изданию чиновник из Евросоюза в ответ на вопрос, может ли Сигал быть включен в санкционные списки ЕС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
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россия, украина, стивен сигал, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стивен Сигал, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
СМИ не исключили ввода санкций ЕС против Стивена Сигала

EUobserver: ЕС введет санкции против Сигала, если докажет, что он вредил Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз мог бы включить в санкционные списки актера Стивена Сигала при наличии существенных доказательств в якобы "причинении вреда Украине", пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на чиновника ЕС.
Ранее РИА Новости передавало, что актер Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль 7 мая, а также что он присутствовал на предыдущей инаугурации президента в 2018 году.
"Если бы (Европейский - ред.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, (что его (Сигала - ред.) действия способствовали причинению вреда Украине)... тогда могли бы быть введены ограничительные меры", - рассказал изданию чиновник из Евросоюза в ответ на вопрос, может ли Сигал быть включен в санкционные списки ЕС.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтивен СигалЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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