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Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому* - РИА Новости, 08.05.2024
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09:55 08.05.2024 (обновлено: 09:56 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому* - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:55
2024-05-08T09:56
москва
матвей ганапольский
московский городской суд
происшествия
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба- без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Пресненский суд Москвы в феврале в третий раз оштрафовал Ганапольского* за отсутствие плашки иностранного агента в его материалах - на 50 тысяч рублей. Ранее ему назначили штраф в 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Все штрафы обжалованы. Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. За неоднократное нарушение закона об иноагентах ему может грозить уголовная ответственность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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москва, матвей ганапольский, московский городской суд, происшествия, россия
Москва, Матвей Ганапольский, Московский городской суд, Происшествия, Россия
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*

Суд признал законным иноагентский штраф журналисту Ганапольскому в 30 тыс рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМатвей Ганапольский*
Матвей Ганапольский* - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Матвей Ганапольский*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба- без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Пресненский суд Москвы в феврале в третий раз оштрафовал Ганапольского* за отсутствие плашки иностранного агента в его материалах - на 50 тысяч рублей. Ранее ему назначили штраф в 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Все штрафы обжалованы.
Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. За неоднократное нарушение закона об иноагентах ему может грозить уголовная ответственность.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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