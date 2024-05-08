https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому* - РИА Новости, 08.05.2024

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*

Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:55

2024-05-08T09:55

2024-05-08T09:56

москва

матвей ганапольский

московский городской суд

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба- без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Пресненский суд Москвы в феврале в третий раз оштрафовал Ганапольского* за отсутствие плашки иностранного агента в его материалах - на 50 тысяч рублей. Ранее ему назначили штраф в 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Все штрафы обжалованы. Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. За неоднократное нарушение закона об иноагентах ему может грозить уголовная ответственность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, матвей ганапольский, московский городской суд, происшествия, россия