https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому* - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:55
2024-05-08T09:55
2024-05-08T09:56
москва
матвей ганапольский
московский городской суд
происшествия
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба- без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Пресненский суд Москвы в феврале в третий раз оштрафовал Ганапольского* за отсутствие плашки иностранного агента в его материалах - на 50 тысяч рублей. Ранее ему назначили штраф в 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Все штрафы обжалованы. Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. За неоднократное нарушение закона об иноагентах ему может грозить уголовная ответственность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, матвей ганапольский, московский городской суд, происшествия, россия
Москва, Матвей Ганапольский, Московский городской суд, Происшествия, Россия
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
Суд признал законным иноагентский штраф журналисту Ганапольскому в 30 тыс рублей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Матвею Ганапольскому*, который ему назначили за неуказание своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба- без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Пресненский суд Москвы в феврале в третий раз оштрафовал Ганапольского* за отсутствие плашки иностранного агента в его материалах - на 50 тысяч рублей. Ранее ему назначили штраф в 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Все штрафы обжалованы.
Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. За неоднократное нарушение закона об иноагентах ему может грозить уголовная ответственность.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России