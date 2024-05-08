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Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
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17:52 08.05.2024 (обновлено: 18:18 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/shmidt-1944757543.html
Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта
Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта
Польский прокурор готовит заявление в суд о снятии иммунитета с выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщил журналистам генеральный прокурор Польши... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:52
2024-05-08T18:18
в мире
белоруссия
варшава
минск
томаш шмидт (судья)
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польский прокурор готовит заявление в суд о снятии иммунитета с выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщил журналистам генеральный прокурор Польши Адам Боднар.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии."В настоящее время готовится заявление о снятии иммунитета. Решение по этому вопросу принимает дисциплинарный суд, который действует при Высшем административном суде. Такое заявление готовит прокурор, который ведет дело. Он интенсивно сотрудничает с Агентством внутренней безопасности, если речь идет о сборе всей возможной информации на тему пана Шмидта", - сказал Боднар.Он хочет, чтобы процесс снятия иммунитета проходил как можно быстрее. "Я думаю, что временные рамки такие, что это должно произойти так быстро, как только это возможно для того, чтобы соответствовало процедурам", - сказал генпрокурор.При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944436042.html
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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Томаш Шмидт (судья)
Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта

Польский прокурор готовит иск о снятии иммунитета с выехавшего в Минск Шмидта

© SputnikСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польский прокурор готовит заявление в суд о снятии иммунитета с выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщил журналистам генеральный прокурор Польши Адам Боднар.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии.
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"В настоящее время готовится заявление о снятии иммунитета. Решение по этому вопросу принимает дисциплинарный суд, который действует при Высшем административном суде. Такое заявление готовит прокурор, который ведет дело. Он интенсивно сотрудничает с Агентством внутренней безопасности, если речь идет о сборе всей возможной информации на тему пана Шмидта", - сказал Боднар.
Он хочет, чтобы процесс снятия иммунитета проходил как можно быстрее. "Я думаю, что временные рамки такие, что это должно произойти так быстро, как только это возможно для того, чтобы соответствовало процедурам", - сказал генпрокурор.
При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
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