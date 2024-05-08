https://ria.ru/20240508/shishkarev-1944669093.html

Шишкарев рассказал, к чему приведет увеличение несырьевого экспорта

Шишкарев рассказал, к чему приведет увеличение несырьевого экспорта - РИА Новости, 08.05.2024

Шишкарев рассказал, к чему приведет увеличение несырьевого экспорта

Увеличение к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к уровню 2023 года приведет к увеличению грузоперевозок в контейнерах в 2 или в 3... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:26

2024-05-08T14:26

2024-05-08T14:26

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

экономика

россия

сергей шишкарев

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Увеличение к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к уровню 2023 года приведет к увеличению грузоперевозок в контейнерах в 2 или в 3 раза, такое мнение выразил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергея Шишкарев, комментируя указ президента РФ Владимира Путина. Глава государства накануне поручил нарастить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. "В целях и задачах, которые поставил президент во вчерашнем указе... что на две трети должен увеличится несырьевой экспорт. Очень важное вытекающее отсюда последствие, что увеличение несырьевого экспорта должно привести к увеличению контейнеризации в 2 или в 3 раза", - сказал Шишкарев в рамках дня национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По его словам, уровень контейнеризации в России низкий по сравнению с ведущими экономиками - чуть более 10% грузов перевозятся в контейнерах.

https://ria.ru/20240507/putin-1944524006.html

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выставка-форум "россия", экономика, россия, сергей шишкарев, владимир путин