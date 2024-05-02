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Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия" - РИА Новости, 02.05.2024
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15:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/vystavka-1943446427.html
Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия"
Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия" - РИА Новости, 02.05.2024
Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия"
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:31
2024-05-02T15:31
фото
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Фото, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru
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На Международной выставке-форуме "Россия" прошло праздничное шествие. Мероприятие провели под лозунгом "Май! Труд крут!".

Выставка Россия. Шествие и флешмоб Труд крут

На Международной выставке-форуме "Россия" прошло праздничное шествие. Мероприятие провели под лозунгом "Май! Труд крут!".

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На нем выступили Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью.

Выставка Россия. Шествие и флешмоб Труд крут

На нем выступили Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью.

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Шествие закончилось праздничным концертом на сцене с артистами и активистами студенческих отрядов.

Выставка Россия. Шествие и флешмоб Труд крут

Шествие закончилось праздничным концертом на сцене с артистами и активистами студенческих отрядов.

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На уличной сцене прошел праздничный концерт "Мир! Труд! Май! Перезагрузка".

Выставка Россия. Концерт Мир. Труд. Май. Перезагрузка

На уличной сцене прошел праздничный концерт "Мир! Труд! Май! Перезагрузка".

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4 из 16
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Известные российские артисты выступили с кавер-версиями советских песен.

Выставка Россия. Концерт Мир. Труд. Май. Перезагрузка

Известные российские артисты выступили с кавер-версиями советских песен.

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Произведения прозвучали в современной обработке и аранжировке.

Выставка Россия. Концерт Мир. Труд. Май. Перезагрузка

Произведения прозвучали в современной обработке и аранжировке.

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Во флешмобе "Мы ведем за собой будущее" участвовали более 250 человек.

Выставка Россия. Танцевально-вокальный флешмоб Мы ведем за собой будущее

Во флешмобе "Мы ведем за собой будущее" участвовали более 250 человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Во флешмобе свое мастерство показали профессиональные танцоры и акробаты, выполняющие зрелищные трюки.

Выставка Россия. Танцевально-вокальный флешмоб Мы ведем за собой будущее

Во флешмобе свое мастерство показали профессиональные танцоры и акробаты, выполняющие зрелищные трюки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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На выставке "Россия" прошел концерт "Голоса большой страны".

Выставка Россия. Концерт Голоса большой страны

На выставке "Россия" прошел концерт "Голоса большой страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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На ВДНХ показали спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" в рамках презентации XIII Международного Платоновского фестиваля искусств.

Выставка Россия. Спектакль Как Царь Петр чего-нибудь там

На ВДНХ показали спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" в рамках презентации XIII Международного Платоновского фестиваля искусств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Мастер-класс руководителя центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Седова, прошел в павильон "Мир цифры" (Минцифры России).

Выставка Россия. Мастер-класс руководителя центра интернет-технологий медиагруппы Россия сегодня Дмитрия Седова

Мастер-класс руководителя центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Седова, прошел в павильон "Мир цифры" (Минцифры России).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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На площадке "Спортивная Россия", рядом с павильоном № 61, можно поиграть в настольный теннис, хоккей и футбол.

Выставка Россия. Открытие главной спортивной площадки – Спортивная Россия. Алексей Саврасенко, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шестикратный чемпион России по баскетболу

На площадке "Спортивная Россия", рядом с павильоном № 61, можно поиграть в настольный теннис, хоккей и футбол.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ежедневную зарядку провел первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России, обладатель 4-го дана айкидо в системе айкикай Виктор Сосновский.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с Виктором Сосновским

Ежедневную зарядку провел первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России, обладатель 4-го дана айкидо в системе айкикай Виктор Сосновский.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Первый кинопоказ серии "Фильмы о главном" провели в павильоне № 75 .

Выставка Россия. Первый кинопоказ серии Фильмы о главном

Первый кинопоказ серии "Фильмы о главном" провели в павильоне № 75 .

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".

Выставка Россия. Танцевальный турнир Липецкий перепляс

В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
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В день рождения писателя Виктора Астафьева, 1 мая, в павильоне № 75 прошла Литературно-музыкальная программа "Астафьевские чтения".

Выставка Россия. Литературно-музыкальная программа Астафьевские чтения

В день рождения писателя Виктора Астафьева, 1 мая, в павильоне № 75 прошла Литературно-музыкальная программа "Астафьевские чтения".

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