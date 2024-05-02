Флешмобы, конкурсы, кинопоказы: яркие события недели на выставке "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" прошло праздничное шествие. Мероприятие провели под лозунгом "Май! Труд крут!".
На Международной выставке-форуме "Россия" прошло праздничное шествие. Мероприятие провели под лозунгом "Май! Труд крут!".
На нем выступили Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью.
На нем выступили Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Росмолодежью.
Шествие закончилось праздничным концертом на сцене с артистами и активистами студенческих отрядов.
Шествие закончилось праздничным концертом на сцене с артистами и активистами студенческих отрядов.
На уличной сцене прошел праздничный концерт "Мир! Труд! Май! Перезагрузка".
На уличной сцене прошел праздничный концерт "Мир! Труд! Май! Перезагрузка".
Известные российские артисты выступили с кавер-версиями советских песен.
Известные российские артисты выступили с кавер-версиями советских песен.
Произведения прозвучали в современной обработке и аранжировке.
Произведения прозвучали в современной обработке и аранжировке.
Во флешмобе "Мы ведем за собой будущее" участвовали более 250 человек.
Во флешмобе "Мы ведем за собой будущее" участвовали более 250 человек.
Во флешмобе свое мастерство показали профессиональные танцоры и акробаты, выполняющие зрелищные трюки.
Во флешмобе свое мастерство показали профессиональные танцоры и акробаты, выполняющие зрелищные трюки.
На выставке "Россия" прошел концерт "Голоса большой страны".
На выставке "Россия" прошел концерт "Голоса большой страны".
На ВДНХ показали спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" в рамках презентации XIII Международного Платоновского фестиваля искусств.
На ВДНХ показали спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" в рамках презентации XIII Международного Платоновского фестиваля искусств.
Мастер-класс руководителя центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Седова, прошел в павильон "Мир цифры" (Минцифры России).
Мастер-класс руководителя центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Седова, прошел в павильон "Мир цифры" (Минцифры России).
На площадке "Спортивная Россия", рядом с павильоном № 61, можно поиграть в настольный теннис, хоккей и футбол.
На площадке "Спортивная Россия", рядом с павильоном № 61, можно поиграть в настольный теннис, хоккей и футбол.
Ежедневную зарядку провел первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России, обладатель 4-го дана айкидо в системе айкикай Виктор Сосновский.
Ежедневную зарядку провел первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России, обладатель 4-го дана айкидо в системе айкикай Виктор Сосновский.
Первый кинопоказ серии "Фильмы о главном" провели в павильоне № 75 .
Первый кинопоказ серии "Фильмы о главном" провели в павильоне № 75 .
В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".
В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".
В день рождения писателя Виктора Астафьева, 1 мая, в павильоне № 75 прошла Литературно-музыкальная программа "Астафьевские чтения".
В день рождения писателя Виктора Астафьева, 1 мая, в павильоне № 75 прошла Литературно-музыкальная программа "Астафьевские чтения".