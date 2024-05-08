https://ria.ru/20240508/shishkarev-1944665047.html

Шишкарев оценил долю России на мировом рынке логистики

Шишкарев оценил долю России на мировом рынке логистики - РИА Новости, 08.05.2024

Шишкарев оценил долю России на мировом рынке логистики

Доля России на мировом рынке логистики на сегодня составляет менее 1%, но с учетом ее расположения и возможностей есть большой потенциал развития транспортных... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:16

2024-05-08T14:16

2024-05-08T14:18

выставка-форум "россия"

экономика

технологии

россия

юго-восточная азия

европа

сергей шишкарев

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Доля России на мировом рынке логистики на сегодня составляет менее 1%, но с учетом ее расположения и возможностей есть большой потенциал развития транспортных коридоров и транзитных перевозок, рассказал основатель, председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев в рамках дня национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". "Мировой рынок логистики на сегодняшний день - это 10,5 триллионов долларов. Россия на этом рынке занимает или обеспечивает перевозки на сумму менее 1%... А с учетом того, что наша страна - самая протяженная страна и континент по сути, то наш выход к трем океанам: на Дальнем Востоке Тихий, Северный Ледовитый на севере и Антлантика на западе, - такие просторы и возможности, конечно же, дают потенциал для развития именно транзитных перевозок", - сказал Шишкарев. Он особо подчеркнул, что логистика и развитие транспортной инфраструктуры являются драйверами всей российской экономики. "Это не только обеспечение российского экспорта и импорта, но это и возможность перевозок... из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. И, конечно же, транспорт - это развитие машиностроения, это развитие средств производства... По сути через транспорт развивается вся экономика", - добавил Шишкарев. В связи с этим он назвал очень важным сконцентрироваться на развитии транспортных коридоров, и в первую очередь - коридора "Север - Юг", который бы обеспечил выход России через Иран к четвертому океану - Индийскому. "Это возможность перевозить по двухпутной российской колее до 100 миллионов тонн грузов, это большие дополнительные поступления в бюджеты разных уровней. Но самое главно - это геополитическая и геоэкономическая независимость России", - уверен основатель группы "Дело". Накануне президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

https://ria.ru/20240129/rossiya-1924091305.html

россия

юго-восточная азия

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экономика, технологии, россия, юго-восточная азия, европа, сергей шишкарев, владимир путин