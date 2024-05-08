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В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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18:28 08.05.2024 (обновлено: 18:49 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, началось c площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:28
2024-05-08T18:49
в мире
россия
франция
париж
алексей мешков
день победы
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, началось c площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Участники с флагами России и Советского Союза идут маршем до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления. По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. В толпе – множество цветных и черно-белых фотографий участников войны, гвоздики, розы и георгиевские ленты. Участники под гитару поют советские военные песни и зачитывают стихи. На акцию также пришло множество французов, которые сочли своим долгом почтить память советских освободителей. "Мы пришли, чтобы показать, что Россия – не наш враг. Она освободила нас от нацизма, и если бы не русские, мы бы не выиграли эту войну в 1945 году. Французы никогда не должны этого забывать", - заявила пришедшая на акцию Клэр. "Мы пришли вспомнить тех русских, кто сражался во Второй мировой войне. Я крайне сожалею о том, что сегодняшняя воинственная риторика французских властей направлена на то, чтобы порвать все связи с Россией. Отношения России и Франции имеют давнюю историю и они не должны прекращаться сегодня", - сказал Анри, принесший российский флаг. Как сообщил РИА Новости организатор акции, глава Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, префектура Парижа лишь в последний момент согласовала ее проведение, однако, как и всегда, взяла на себя обеспечение безопасности. "Это наш общий праздник - русских, украинцев, французов, британцев. Сегодня здесь много флагов, много людей из разных стран. Это праздник победы над фашизмом, над войной, который ознаменовал начало длительного периода мира для Европы, который сегодня должен быть заново выстроен. Мы все здесь сегодня с этой целью", - сказал он. Перед шествием в толпе участников появился провокатор с символикой Украины, который начал выкрикивать антироссийские лозунги и попытался устроить драку. Однако охраняющие акцию полицейские быстро увели его. Как ранее сообщил РИА Новости посол России Алексей Мешков, "Бессмертный полк" - традиция, которая ежегодно соблюдается во Франции российскими соотечественниками, а власти города оказывают содействие в ее проведении. "Бессмертный полк" стал доброй, я бы даже сказал, святой традицией для наших соотечественников, несмотря ни на какие преграды и запугивания. У нас не было прецедентов, чтобы префектура запрещала нашим соотечественникам проводить эту акцию. В отличие от политических властей, префектура в отношении нас всегда вела себя корректно", - заявил посол. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240505/stambul-1944001919.html
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353
60
353
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Шествие "Бессмертного полка" в Париже
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, началось c площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Участники с флагами России и Советского Союза идут маршем до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления.
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в мире, россия, франция, париж, алексей мешков, день победы
В мире, Россия, Франция, Париж, Алексей Мешков, День Победы
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы

В Париже шествие "Бессмертного полка" началось с площади Республики

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, началось c площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Участники с флагами России и Советского Союза идут маршем до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. В толпе – множество цветных и черно-белых фотографий участников войны, гвоздики, розы и георгиевские ленты. Участники под гитару поют советские военные песни и зачитывают стихи. На акцию также пришло множество французов, которые сочли своим долгом почтить память советских освободителей.
"Мы пришли, чтобы показать, что Россия – не наш враг. Она освободила нас от нацизма, и если бы не русские, мы бы не выиграли эту войну в 1945 году. Французы никогда не должны этого забывать", - заявила пришедшая на акцию Клэр.
"Мы пришли вспомнить тех русских, кто сражался во Второй мировой войне. Я крайне сожалею о том, что сегодняшняя воинственная риторика французских властей направлена на то, чтобы порвать все связи с Россией. Отношения России и Франции имеют давнюю историю и они не должны прекращаться сегодня", - сказал Анри, принесший российский флаг.
Как сообщил РИА Новости организатор акции, глава Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, префектура Парижа лишь в последний момент согласовала ее проведение, однако, как и всегда, взяла на себя обеспечение безопасности.
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Стамбуле прошли шествия "Бессмертного полка" и автопробег
5 мая, 17:59
"Это наш общий праздник - русских, украинцев, французов, британцев. Сегодня здесь много флагов, много людей из разных стран. Это праздник победы над фашизмом, над войной, который ознаменовал начало длительного периода мира для Европы, который сегодня должен быть заново выстроен. Мы все здесь сегодня с этой целью", - сказал он.
Перед шествием в толпе участников появился провокатор с символикой Украины, который начал выкрикивать антироссийские лозунги и попытался устроить драку. Однако охраняющие акцию полицейские быстро увели его.
Как ранее сообщил РИА Новости посол России Алексей Мешков, "Бессмертный полк" - традиция, которая ежегодно соблюдается во Франции российскими соотечественниками, а власти города оказывают содействие в ее проведении. "Бессмертный полк" стал доброй, я бы даже сказал, святой традицией для наших соотечественников, несмотря ни на какие преграды и запугивания. У нас не было прецедентов, чтобы префектура запрещала нашим соотечественникам проводить эту акцию. В отличие от политических властей, префектура в отношении нас всегда вела себя корректно", - заявил посол.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Во Франции почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне
7 мая, 21:35
 
В миреРоссияФранцияПарижАлексей МешковДень Победы
 
 
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