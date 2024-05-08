https://ria.ru/20240508/serial-1944116819.html

Анатолий Кот: "Это моя профессия — оправдывать кинозлодеев"

Анатолий Кот: "Это моя профессия — оправдывать кинозлодеев" - РИА Новости, 08.05.2024

Анатолий Кот: "Это моя профессия — оправдывать кинозлодеев"

На телеканале "Россия" вышел сериал "Истребители. Битва за Крым". Там есть и масштабные съемки боев, атак и погонь, и профессиональная драма летчика, и любовь... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:00

2024-05-08T15:18

культура

кино и сериалы

что посмотреть

игорь петренко

анатолий кот

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Светлана Вовк. На телеканале "Россия" вышел сериал "Истребители. Битва за Крым". Там есть и масштабные съемки боев, атак и погонь, и профессиональная драма летчика, и любовь. Командира полка сыграл Игорь Петренко. А его антагониста, куратора из НКВД — Анатолий Кот, которого уже давно называют "главным злодеем экрана". О том, как настроиться на отрицательных персонажей, чего не хватает современным фильмам про Великую Отечественную войну, а также о семье и работе с Арменом Джигарханяном артист рассказал в интервью РИА Новости.Действие сериала происходит в 1944-м. Истребительный полк под командованием Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу перед предстоящим наступлением на Крым. Во время воздушного боя главный герой захватил немецкий истребитель новой модификации. Трофей отправляют в конструкторское бюро, где создают новый советский истребитель Як-9У. Вскоре и сам Романов оказывается в КБ. Там он влюбляется в Елену Сотникову (Екатерина Вилкова). Александру противостоит куратор из НКВД Владлен Сорокин (Анатолий Кот).— Анатолий, вас называют "главным злодеем экрана", и вот вы вновь играете антагониста главного героя. Вы своих отрицательных персонажей для себя как-то оправдываете?— Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф!— Ваш герой в сериале "Истребители. Битва за Крым" — сотрудник НКВД, который пользуется своим положением и пытается отбить у Александра Романова любимую женщину. А можно ему все-таки в чем-то посочувствовать? Какой он для вас?— Мелочный он. Вот, знаете, мистер Рипли из сериала — он изобретательный, хоть и мелочный, а у моего героя нет этой изобретательности.— А как вы решаете — соглашаться на роль или нет?— Важен материал, конечно, но самое главное для меня — команда. Я люблю пробы, на них сразу понимаю, интересно ли будет работать.— Сейчас выходит много фильмов про Великую Отечественную. Но некоторые зрители, причем не только старшее поколение, говорят, что вот в СССР умели военное кино снимать, теперь не то. А вы как думаете?— Я, пожалуй, соглашусь. Может быть, потому что раньше было больше свидетелей тех событий. Сейчас много "специалистов", которым то пушка не та, то не так портупея висит. Конечно, историческая достоверность деталей важна, ведь маленькая неправда потянет за собой большую. Но самое главное все-таки передать атмосферу. Раньше это лучше получалось. Хотя и в наши дни есть достойные фильмы.— У вас какое любимое советское кино про Великую Отечественную?— Наверное, "Двадцать дней без войны" Алексея Германа, с Гурченко и Никулиным.— А как в вашей семье отмечали День Победы?— Я дедов не застал, только бабушку расспрашивал, которая в тылу это все переживала и в лесу пряталась. Знаете, у нас стол на этот праздник не накрывался, но всегда смотрели парады. Мы же жили в основном подсобным хозяйством, хоть и в городе. А майские праздники — самая горячая пора земляных работ. У нас в Белоруссии в каждой третьей семье есть погибшие на той войне, я это с детства знаю, всегда помню. Но это все жизнь. Бабушка рассказывала, что и немцы отличались — кто-то ногой пнет, а кто-то краюху хлеба и консервы оставит, и партизаны разные были. Война — это всегда ужас. Я пацифист. Наверное, поэтому не стал военным, как мои два брата.— Зато вы много раз исполняли эту роль на экране. Братья как профессиональные военные комментировали вашу игру? Вы однажды пошутили, что у вас в семье говорят: было у отца три сына, двое военных, а третий — актер.— Братья только говорили, что хорошо меня воспитали, они у меня старшие. Мы прикалываемся, что я дослужился до генерала армии, а брат ушел на пенсию полковником.— Одна из первых ваших киноработ — роль партизана в фильме "Оккупация. Мистерия". Его же потом запретили к показу в Белоруссии. В чем там было дело?— Ну вот это как раз возвращает к рассказу моей бабушки о том, что не все партизаны были хорошими. Мы же, не пожившие в те годы, по прошествии многих лет их, конечно, идеализируем. Взгляд художников этой картины не понравился руководству. А фильм показывали на многих фестивалях.— В одном из интервью вы сказали, что для вас профессия на первом плане, а потом уже семья. Редко кто в этом вот так во всеуслышание признается. Не боитесь жену и дочек обидеть?— Теперь я, наверное, скажу не так. Профессия важна в том смысле, что она необходима для обеспечения моей семьи. Но я рад, что мы с женой можем друг друга подстраховать в бытовых каких-то вопросах.— Вы рассказывали про своего отца, который, чтобы прокормить большую семью с пятью детьми, брался за любую работу. Был и трактористом, и электриком, научился выделывать овечьи шкуры и шил шапки, дубленки. Это вызывает уважение огромное. Не все мужчины на такое способны. — Я очень сожалею, что не настолько головастый, как отец. Но к труду он меня приучил. И я никакой работы не боюсь. Другой вопрос — мало что умею, тут смекалка должна быть какая-то особая, рукастость. Отец во многом был самоучкой и при этом преуспевал, а я у него был в подмастерьях. В быту в подмастерьях так и остался. Ну, то есть, просверлить что-то, прибить я смогу, а вот дом построить — уже если только под чутким руководством.— Вы работали в театре в Германии в начале 2000-х. Какие роли играли? Ценный опыт вообще был?— Знаете, я в Берлине играл и моноспектакль "Записки сумасшедшего". Но, уезжая из Германии, уже прожив там четыре года, я понимал, что слишком много времени пройдет, пока я выработаю хороший акцент, чтобы получать большие роли. Поэтому решил уехать в Мекку театральной среды для русскоговорящего человека — в Москву. А в Германии отличается и подход к работе, и отношение. Ценный опыт. Например, я пришел на первую репетицию, а мне говорят: там уже расписание на полгода спектаклей и гастролей есть, билеты продают. Для меня это было странно. Потому что у нас подчас и в разгар работы над постановкой никто еще не знает, когда премьера и будет ли она.— C 2005-го вы служили в труппе Московского театра под руководством Джигарханяна. Какую роль Армен Борисович сыграл в вашей актерской судьбе?— Он делился с нами, с актерами, и опытом, и огромнейшим своим талантом. Просто сосуществование с ним уже было учебой. Для меня это огромный пиетет — и то, что он меня принял в театр, хвалил ли, ругал ли. Он практически как бог был для меня. Это человек с потрясающим, своим таким чувством юмора, все у него было через шутки-прибаутки. Мы когда с ребятами из труппы встречались на годовщину, вспоминали всякие его золотые часто повторяемые фразы, некоторые ведь даже записывали за ним. Армен Борисович умел подбирать труппу-семью. Он не зря говорил: "Давай посмотрим, сынок, какой ты группы крови, а там увидим". Если совпадали по группе крови, человек оставался в театре. Это же правильно.

https://ria.ru/20240305/petrenko-1929505497.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , игорь петренко, анатолий кот