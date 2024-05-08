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Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф - РИА Новости, 08.05.2024
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04:06 08.05.2024 (обновлено: 04:11 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sberbank-1944564647.html
Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф
Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф - РИА Новости, 08.05.2024
Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф
Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:06
2024-05-08T04:11
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф. "Мы уже там", - ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк выходить в новые регионы. Отвечая на вопрос, будут ли там открываться отделения, он сказал: "Будут, да". И добавил, что "в части – есть, в части – появятся". Зимой президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям с призывом заходить в новые регионы. На сегодняшний день единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ). В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.
https://ria.ru/20240503/lgoty-1943653809.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России, Тинькофф. Кредитные Системы
Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

Греф: Сбербанк планирует работать в новых регионах и открывать там отделения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф.
"Мы уже там", - ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк выходить в новые регионы.
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Отвечая на вопрос, будут ли там открываться отделения, он сказал: "Будут, да". И добавил, что "в части – есть, в части – появятся".
Зимой президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям с призывом заходить в новые регионы. На сегодняшний день единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ).
В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.
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ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк РоссииТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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