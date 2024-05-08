https://ria.ru/20240508/sberbank-1944564647.html

Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф - РИА Новости, 08.05.2024

Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:06

2024-05-08T04:06

2024-05-08T04:11

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф. "Мы уже там", - ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк выходить в новые регионы. Отвечая на вопрос, будут ли там открываться отделения, он сказал: "Будут, да". И добавил, что "в части – есть, в части – появятся". Зимой президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям с призывом заходить в новые регионы. На сегодняшний день единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ). В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.

https://ria.ru/20240503/lgoty-1943653809.html

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россия

донецкая народная республика

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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы