https://ria.ru/20240508/sanktsii-1944811869.html
В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии
В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии - РИА Новости, 08.05.2024
В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии
Веденные Великобританией ограничительные меры в отношении России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, а также... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:56
2024-05-08T20:56
2024-05-08T20:56
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Веденные Великобританией ограничительные меры в отношении России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, а также прерывают некоторые каналы связи, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи", - заявили в посольстве. В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю". В конце апреля пятерым мужчинам в Британии были предъявлены обвинения в рамках расследования предлагаемого преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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в мире, россия, лондон, украина, джеймс клеверли, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Лондон, Украина, Джеймс Клеверли, Санкции в отношении России
В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии
Посольство РФ: британские ограничения осложняют условия работы дипмиссии
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Веденные Великобританией ограничительные меры в отношении России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, а также прерывают некоторые каналы связи, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи", - заявили в посольстве.
В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".
В конце апреля пятерым мужчинам в Британии были предъявлены обвинения в рамках расследования предлагаемого преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.
Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.