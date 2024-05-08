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В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска - РИА Новости, 08.05.2024
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07:10 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/sanktsii-1944572616.html
В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска
В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска - РИА Новости, 08.05.2024
В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска
Генсек ООН Антониу Гутерреш однозначно оценивает незаконность санкций против Минска, но ООН не способна влиять на их инициаторов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:10
2024-05-08T07:10
белоруссия
минск
литва
антониу гутерреш
сергей алейник
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш однозначно оценивает незаконность санкций против Минска, но ООН не способна влиять на их инициаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Конечно, мы работаем с ООН, у нас есть прямая коммуникация с генеральным секретарем ООН. Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко поддерживает переписку с генеральным секретарем. Мы не раз обозначали эти вопросы и на уровне главы государства, и в ходе личных контактов с генеральным секретарем ООН. Могу сказать, что сам генеральный секретарь абсолютно однозначно оценивает незаконность и контрпродуктивность санкций, особенно в отношении продовольственной группы товаров и калийных и других видов удобрений", - сказал он. По словам главы МИД Белоруссии, Гутерреш "прекрасно отдает себе отчет в том, что эти ограничения ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и ведут к дальнейшему голоданию во многих уголках нашей планеты". Он выразил сожаление, что ООН "на сегодняшний день не способна оказать необходимое влияние на инициаторов не просто незаконных, но антигуманных, античеловеческих санкций, которые накладывают западные страны на эти жизненно важные группы товаров". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку. При этом Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений.
https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html
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белоруссия, минск, литва, антониу гутерреш, сергей алейник, оон, в мире
Белоруссия, Минск, Литва, Антониу Гутерреш, Сергей Алейник, ООН, В мире
В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска

Глава МИД Белоруссии: Гутерреш однозначно оценивает незаконность санкций Запада

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГлава белорусского МИД Сергей Алейник
Глава белорусского МИД Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Глава белорусского МИД Сергей Алейник. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш однозначно оценивает незаконность санкций против Минска, но ООН не способна влиять на их инициаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Конечно, мы работаем с ООН, у нас есть прямая коммуникация с генеральным секретарем ООН. Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко поддерживает переписку с генеральным секретарем. Мы не раз обозначали эти вопросы и на уровне главы государства, и в ходе личных контактов с генеральным секретарем ООН. Могу сказать, что сам генеральный секретарь абсолютно однозначно оценивает незаконность и контрпродуктивность санкций, особенно в отношении продовольственной группы товаров и калийных и других видов удобрений", - сказал он.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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По словам главы МИД Белоруссии, Гутерреш "прекрасно отдает себе отчет в том, что эти ограничения ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и ведут к дальнейшему голоданию во многих уголках нашей планеты".
Он выразил сожаление, что ООН "на сегодняшний день не способна оказать необходимое влияние на инициаторов не просто незаконных, но антигуманных, античеловеческих санкций, которые накладывают западные страны на эти жизненно важные группы товаров".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку. При этом Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений.
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