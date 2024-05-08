https://ria.ru/20240508/samolet-1944726571.html
В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом
В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом - РИА Новости, 08.05.2024
В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом
Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:45
2024-05-08T16:45
2024-05-08T16:45
происшествия
москва
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
s7 airlines
boeing 737
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом. "По предварительным данным, при подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность. Борт отбуксирован на место стоянки. 174 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщает ряд СМИ, перед вылетом из аэропорта "Пулково" в Москву у самолета Boeing 737 произошла протечка двигателя.
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, s7 airlines, boeing 737
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, S7 Airlines, Boeing 737
В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом
В Пулково проведут проверку после отбуксировки самолета из-за неисправности