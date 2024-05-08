https://ria.ru/20240508/samolet-1944726571.html

В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом

В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом - РИА Новости, 08.05.2024

В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом

Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:45

2024-05-08T16:45

2024-05-08T16:45

происшествия

москва

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

s7 airlines

boeing 737

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом. "По предварительным данным, при подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность. Борт отбуксирован на место стоянки. 174 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщает ряд СМИ, перед вылетом из аэропорта "Пулково" в Москву у самолета Boeing 737 произошла протечка двигателя.

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москва

санкт-петербург

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происшествия, москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, s7 airlines, boeing 737