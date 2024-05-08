https://ria.ru/20240508/sammit-1944756877.html

Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе

Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе - РИА Новости, 08.05.2024

Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Кремле встречу в узком составе, дальше мероприятие продолжится в расширенном формате. Ключевые... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:07

2024-05-08T18:07

2024-05-08T18:17

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Кремле встречу в узком составе, дальше мероприятие продолжится в расширенном формате. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Реальная выгода каждомуЗаседание Высшего Евразийского экономического совета открыл Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие евразийского региона."Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул президент.По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводятся в национальных валютах.Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства. Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз