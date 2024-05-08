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Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе
Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе - РИА Новости, 08.05.2024
Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Кремле встречу в узком составе, дальше мероприятие продолжится в расширенном формате. Ключевые... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:07
2024-05-08T18:07
2024-05-08T18:17
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Кремле встречу в узком составе, дальше мероприятие продолжится в расширенном формате. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Реальная выгода каждомуЗаседание Высшего Евразийского экономического совета открыл Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие евразийского региона."Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул президент.По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводятся в национальных валютах.Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства. Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Лидеры стран ЕАЭС провели встречу в узком составе
Лидеры стран ЕАЭС провели саммит в Москве под председательством Армении
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Кремле встречу в узком составе, дальше мероприятие продолжится в расширенном формате. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета открыл Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие евразийского региона.
«
"Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул президент.
По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводятся в национальных валютах.
Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства. Президент России
добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз — одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.