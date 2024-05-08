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Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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17:05 08.05.2024 (обновлено: 18:19 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sammit-1944738209.html
Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве
Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:05
2024-05-08T18:19
москва
евразийский экономический союз
юрий ушаков
владимир путин
белоруссия
россия
армения
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении.В мероприятии, помимо Владимира Путина и премьер-министра республики Никола Пашиняна, принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие Евразийского региона.&quot;Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения&quot;, — подчеркнул Путин.По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводится в национальных валютах. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства.Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, саммит приурочен к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.На встречу в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html
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москва, евразийский экономический союз, юрий ушаков, владимир путин, белоруссия, россия, армения, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, никол пашинян, казахстан
Москва, Евразийский экономический союз, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Армения, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Казахстан
Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве

Лидеры стран ЕАЭС начали юбилейный саммит в Москве под председательством Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении.
В мероприятии, помимо Владимира Путина и премьер-министра республики Никола Пашиняна, принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
Вчера, 00:15
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие Евразийского региона.
«

"Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул Путин.

По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводится в национальных валютах.
Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства.
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Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз — одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, саммит приурочен к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
На встречу в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана.
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МоскваЕвразийский экономический союзЮрий УшаковВладимир ПутинБелоруссияРоссияАрменияКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянКазахстан
 
 
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