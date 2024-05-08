Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве
Лидеры стран ЕАЭС начали юбилейный саммит в Москве под председательством Армении
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении.
В мероприятии, помимо Владимира Путина и премьер-министра республики Никола Пашиняна, принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.
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На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие Евразийского региона.
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"Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул Путин.
По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводится в национальных валютах.
Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства.
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Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз — одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, саммит приурочен к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
На встречу в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана.