https://ria.ru/20240508/sammit-1944738209.html

Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве

Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

Лидеры стран ЕАЭС проводят юбилейный саммит в Москве

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:05

2024-05-08T17:05

2024-05-08T18:19

москва

евразийский экономический союз

юрий ушаков

владимир путин

белоруссия

россия

армения

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят в Кремле юбилейный саммит объединения под председательством Армении.В мероприятии, помимо Владимира Путина и премьер-министра республики Никола Пашиняна, принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе российский лидер отметил, что за прошедшие десять лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная интеграционная структура, которая обеспечивает стабильное экономическое развитие Евразийского региона."Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — подчеркнул Путин.По его словам, за десятилетие совокупный ВВП стран — участниц союза увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов — с 579 до 923 миллиардов долларов, объем взаимной торговли почти в два раза — с 45 до 89 миллиардов долларов. При этом более 90 процентов расчетов проводится в национальных валютах. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, уточнил глава государства.Президент России добавил, что на саммите рассмотрят решения стратегического характера, направленные на углубление сотрудничества в разных сферах.Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, саммит приурочен к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.На встречу в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

https://ria.ru/20240423/eaes-1941765905.html

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

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москва, евразийский экономический союз, юрий ушаков, владимир путин, белоруссия, россия, армения, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, никол пашинян, казахстан