https://ria.ru/20240508/rozzhig-1944563953.html

Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей

Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей - РИА Новости, 08.05.2024

Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей

Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей, также стоит отказаться... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:47

2024-05-08T03:47

2024-05-08T03:47

общество

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей, также стоит отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, сообщила РИА Новости директор службы исследований и разработок "Юнилевер Русь" Евгения Седова. "Мало кто из любителей шашлыка всерьез задумывается об углеродном следе. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса, но мы можем сократить эти выбросы. Для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты. Более экологичная альтернатива – подсолнечное масло. Оно не испаряется так быстро, как розжиг. Достаточно около 300 мл самого обычного масла, что по цене сравнимо с привычным розжигом", - сказала Седова. Она также посоветовала во время отдыха на природе отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, которые разлагаются больше ста лет. Экологичная альтернатива — многоразовая посуда и салфетки из вискозы. "Во время пикника лучше сразу сортировать мусор. Если у вас пока нет такой привычки, можете начать с двух фракций: все, что можно переработать, и все, что нельзя переработать. После пикника соберите весь мусор и не забудьте вынести его из леса. Используйте не обычную урну, а контейнеры для раздельного сбора отходов‎", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20240507/shashlyk-1944275696.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия