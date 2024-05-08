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Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей - РИА Новости, 08.05.2024
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03:47 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/rozzhig-1944563953.html
Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей
Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей - РИА Новости, 08.05.2024
Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей
Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей, также стоит отказаться... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:47
2024-05-08T03:47
общество
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей, также стоит отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, сообщила РИА Новости директор службы исследований и разработок "Юнилевер Русь" Евгения Седова. "Мало кто из любителей шашлыка всерьез задумывается об углеродном следе. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса, но мы можем сократить эти выбросы. Для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты. Более экологичная альтернатива – подсолнечное масло. Оно не испаряется так быстро, как розжиг. Достаточно около 300 мл самого обычного масла, что по цене сравнимо с привычным розжигом", - сказала Седова. Она также посоветовала во время отдыха на природе отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, которые разлагаются больше ста лет. Экологичная альтернатива — многоразовая посуда и салфетки из вискозы. "Во время пикника лучше сразу сортировать мусор. Если у вас пока нет такой привычки, можете начать с двух фракций: все, что можно переработать, и все, что нельзя переработать. После пикника соберите весь мусор и не забудьте вынести его из леса. Используйте не обычную урну, а контейнеры для раздельного сбора отходов‎", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20240507/shashlyk-1944275696.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт назвала экологичную альтернативу жидкости для розжига углей

Эксперт Седова посоветовала разжигать угли в мангале растительным маслом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей, также стоит отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, сообщила РИА Новости директор службы исследований и разработок "Юнилевер Русь" Евгения Седова.
"Мало кто из любителей шашлыка всерьез задумывается об углеродном следе. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса, но мы можем сократить эти выбросы. Для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты. Более экологичная альтернатива – подсолнечное масло. Оно не испаряется так быстро, как розжиг. Достаточно около 300 мл самого обычного масла, что по цене сравнимо с привычным розжигом", - сказала Седова.
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Она также посоветовала во время отдыха на природе отказаться от одноразовой посуды и бумажных салфеток, которые разлагаются больше ста лет. Экологичная альтернатива — многоразовая посуда и салфетки из вискозы.
"Во время пикника лучше сразу сортировать мусор. Если у вас пока нет такой привычки, можете начать с двух фракций: все, что можно переработать, и все, что нельзя переработать. После пикника соберите весь мусор и не забудьте вынести его из леса. Используйте не обычную урну, а контейнеры для раздельного сбора отходов‎", - добавила эксперт.
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