https://ria.ru/20240508/rozysk-1944551841.html

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко - РИА Новости, 08.05.2024

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:17

2024-05-08T00:17

2024-05-08T01:45

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. "Игорь Михайлович Мирошниченко, 20.2.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Мирошниченко был депутатом Украины VII созыва в 2012-2014 годах, а с 2015 по 2020 годы депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода". Деятельность партии была запрещена Верховным советом Крыма на территории республики в марте 2020 года. В 2016 году три человека, среди которых был Мирошниченко, заблокировали вход на территорию российского посольства в Киеве, где проходило голосование на выборах в Госдуму. Протестующие попытались перекрыть вход в здание дипмиссии, а также положили перед посольством флаг России и потоптались по знамени. Мирошниченко сумел отличиться своим буйным характером в Раде. В декабре 2019 года появилось видео драки между депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом и националистами из объединения "Свобода" в здании Верховной рады. В потасовке приняли участие экс-депутаты Мирошниченко и Эдуард Леонов.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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в мире, россия, украина, киев, андрей богданец, эдуард леонов, киевский городской совет, госдума рф, верховная рада украины