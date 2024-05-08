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Полное безумие. Предупреждение России вызвало панику в Британии - РИА Новости, 08.05.2024
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09:17 08.05.2024 (обновлено: 09:28 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html
Полное безумие. Предупреждение России вызвало панику в Британии
Полное безумие. Предупреждение России вызвало панику в Британии - РИА Новости, 08.05.2024
Полное безумие. Предупреждение России вызвало панику в Британии
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями, и ответ Москвы это показал, заявил британский политик Найджел Фарадж в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:17
2024-05-08T09:28
в мире
россия
украина
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями, и ответ Москвы это показал, заявил британский политик Найджел Фарадж в эфире GBNews."По его словам, он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории. Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал политик. По мнению Фараджа, Россия сделала жесткое предупреждение после такого заявления главы МИД Британии. "Неудивительно, что Министерство иностранных дел России заявило: "Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами". Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — добавил он. Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите британского премьера в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Впоследствии послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний Кэмерона. Как отметили в министерстве, его враждебный выпад противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
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в мире, россия, украина, дэвид кэмерон, великобритания
В мире, Россия, Украина, Дэвид Кэмерон, Великобритания
Полное безумие. Предупреждение России вызвало панику в Британии

Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию своими заявлениями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями, и ответ Москвы это показал, заявил британский политик Найджел Фарадж в эфире GBNews.

"По его словам, он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории. Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал политик.
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По мнению Фараджа, Россия сделала жесткое предупреждение после такого заявления главы МИД Британии.

"Неудивительно, что Министерство иностранных дел России заявило: "Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами". Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — добавил он.

Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите британского премьера в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Впоследствии послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний Кэмерона. Как отметили в министерстве, его враждебный выпад противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.
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