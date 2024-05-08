https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир - РИА Новости, 08.05.2024

Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

На днях западная информационная машина, работающая нон-стоп, получила очередной жестокий удар под дых и начала издавать совершенно неприличные звуки: известный... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:42

аналитика

в мире

россия

польша

белоруссия

томаш шмидт (судья)

радослав сикорский

александр лукашенко

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На днях западная информационная машина, работающая нон-стоп, получила очередной жестокий удар под дых и начала издавать совершенно неприличные звуки: известный польский юрист, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководитель юридического отдела в Национальном совете судей Польши Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске подал в отставку и попросил у Александра Лукашенко предоставить ему политическое убежище.По словам Томаша Шмидта, он был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с политикой и действиями властей, "которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне с Белоруссией и Россией".Шмидт заявил, что в Белоруссии он может себя чувствовать безопасно и публично высказывать свою позицию. В Польше он постоянно подвергался давлению, преследованиям и угрозам: "Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России".Характерно, что, когда в ту же Польшу сбегали некоторые бывшие нечистые на руку белорусские чиновники, там их чествовали чуть ли не как "правительство Белоруссии в изгнании", а когда на свободу от западной системы вырвался поляк, то официальные круги Варшавы стало корежить как от святой воды.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он в шоке, потому что "вопрос абсолютно возмутительный".Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал срочного расследования предыдущей деятельности польского диссидента.Советник польского президента Станислав Жарин в ярости назвал Томаша Шмидта "канальей и предателем".На фоне разразившегося скандала Агентство внутренней безопасности Польши и Национальная прокуратура Польши срочно начали в отношении бывшего варшавского судьи расследования. А по словам самого Томаша, до него уже начали доходить сигналы с бывшей родины, что в случае возвращения его просто могут убить: "Если я стану целью для польских, американских или британских спецслужб — они решают такие дела немного другими способами. Это может быть автокатастрофа, самоубийство, другие способы".Демарш Шмидта стал очередным свидетельством того, что все больше адекватных людей на Западе начинает прозревать и видеть очевидное: то, что именно Запад, который пытается представить Россию с Белоруссией "империей зла", сам является главной угрозой миру и всей традиционной системе ценностей. Все больше людей видит в русском мире последнее пристанище и последний оплот правды и свободы.Например, в начале марта сего года в России получили временное убежище немецкие журналистки Дагмар Хенн и Алина Липп, против которых в Германии завели уголовные дела из-за их объективных материалов о конфликте на Украине, раскрывающих военные преступления ВСУ и критикующих официальную версию Германии о текущих событиях. По словам журналисток, в Германии общество расколото, в стране по факту огромное количество людей, поддерживающих действия России.Похоже, что на фоне отчаянных попыток западных властей одержать победу в войне за умы и сердца мы становимся свидетелями серьезного перелома в общественном западном сознании. В начале мая в той же Польше на улицы Варшавы на "Марш мира" вышли обычные поляки, протестующие против втягивания страны в российско-украинский конфликт. На плакатах — полная противоположность кровожадным заголовкам западных газет: "Это не наша война", "Нет войне!".Незадолго до этого ассоциация "Польско-американская стратегическая инициатива", объединяющая польские организации из США, Германии, Норвегии и других стран, распространила открытое письмо президенту Республики Польша, премьер-министру, министру иностранных дел, спикерам сейма и сената, а также послу Республики Польша в Вашингтоне. Главный посыл обращения — обычные поляки требуют от властей страны "отказаться от крайне нереалистичных и антипольских теорий", согласно которым "война Польши и коллективного Запада" с Россией является чем-то неизбежным или даже необходимым и желательным с точки зрения польских национальных интересов", но которые гарантированно приведут страну к национальной катастрофе.На этом фоне уже не удивляет, но, естественно, радует все увеличивающийся поток людей "оттуда", которые рассматривают Россию в качестве своей новой родины, где они могут жить в мире, не опасаясь преследований за свои убеждения, ценности, взгляды и культуру. По словам Маргариты Симоньян, "скоро нормальные люди, которые есть в западном обществе, станут бежать из своих стран из-за странных нравов, главенствующих там, и для них Россия станет прибежищем нормальной жизни с адекватными традиционными ценностями".Неожиданную поддержку данной позиции оказал американский писатель и военный ветеран Ноктис Дрейвен, который высказался даже еще более эмоционально, чем это обычно делает Telegram-канал Дмитрия Медведева: "Россия не может пасть, она не может прекратить свое существование. Возможно, Россия — одна из последних сверхдержав на земле, которая не поддалась безумию Запада. Неважно, русский вы, американец или откуда еще родом, Россию нужно защищать. Если Россия падет, весь мир падет на пути сатанинского Запада. Нам больше некуда бежать. Нам больше некуда идти. Россия — последняя линия обороны".Мы просим Ноктиса Дрейвена успокоиться.Россия готова быть и всегда оставаться местом, где готовы принять всех, кто видит разницу между светом и тьмой, и сделает все, чтобы в прямом смысле спасти мир.Вчера на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин сказал простые вещи, которые не оставляют сомнений в том, где находится новый Ковчег спасения и кто стоит у его руля: Россия стремится к миру и добрососедству, но не за свой счет; наш ключевой приоритет — сохранение жизни людей, вековых ценностей и традиций; Россия однозначно переживет все трудности и станет еще сильнее; а главное — Россия сама и только сама будет определять свою судьбу.Быть спасителями мира — нелегко. Но нам никто и не обещал, что это будет просто.

https://ria.ru/20240507/soyuznik-1944115581.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942518138.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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аналитика, в мире, россия, польша, белоруссия, томаш шмидт (судья), радослав сикорский, александр лукашенко, вооруженные силы украины