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Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата - РИА Новости, 08.05.2024
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10:53 08.05.2024 (обновлено: 11:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rossii-1944611644.html
Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата
Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата - РИА Новости, 08.05.2024
Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата
Посольство России в Польше не получало от польских властей информации о задержании российского солдата, говорится в заявлении дипмиссии. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:53
2024-05-08T11:12
польша
россия
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало от польских властей информации о задержании российского солдата, говорится в заявлении дипмиссии.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". Данную информацию подтвердила Пограничная стража Польши."Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", - говорится в заявлении.В посольстве отметили, что в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года польская сторона обязана уведомить посольство о таком случае."В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html
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польша, россия, в мире
Польша, Россия, В мире
Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата

Посольство России не получало данных от Польши о задержании якобы солдата

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало от польских властей информации о задержании российского солдата, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". Данную информацию подтвердила Пограничная стража Польши.
«
"Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года польская сторона обязана уведомить посольство о таком случае.
"В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин", - говорится в заявлении.
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