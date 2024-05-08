https://ria.ru/20240508/rossii-1944611644.html

Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата

Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата - РИА Новости, 08.05.2024

Посольство не получало сообщений о задержании в Польше российского солдата

Посольство России в Польше не получало от польских властей информации о задержании российского солдата, говорится в заявлении дипмиссии. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:53

2024-05-08T10:53

2024-05-08T11:12

польша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало от польских властей информации о задержании российского солдата, говорится в заявлении дипмиссии.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". Данную информацию подтвердила Пограничная стража Польши."Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", - говорится в заявлении.В посольстве отметили, что в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года польская сторона обязана уведомить посольство о таком случае."В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, в мире