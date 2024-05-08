https://ria.ru/20240508/roshal-1944627033.html

Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю

Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю - РИА Новости, 08.05.2024

Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю

Президент России Владимир Путин очень ценит точку зрения доктора Леонида Рошаля, главным образом в вопросах развития медицины, у них давние дружеские отношения, РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:04

2024-05-08T12:04

2024-05-08T12:04

россия

владимир путин

леонид рошаль

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944469411_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a7e5235916037804e6c1b1f35b0c7fe6.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень ценит точку зрения доктора Леонида Рошаля, главным образом в вопросах развития медицины, у них давние дружеские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. "Что касается встречи, у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области – по вопросам развития медицины, это и Медицинская палата, ее развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями. Более подробно я не могу вам рассказать, потому что они встречались вдвоем", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что у Рошаля недавно был день рождения, и Путин звонил ему и поздравлял, тогда они и договорились о встрече в ближайшее время. "Как сам вчера сказал Путин в открытой части этой беседы, как раз вчера представилась хорошая возможность, был хороший день для такой встречи", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20240507/putin-1944489368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, леонид рошаль, дмитрий песков, политика