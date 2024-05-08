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Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю - РИА Новости, 08.05.2024
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12:04 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/roshal-1944627033.html
Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю
Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю - РИА Новости, 08.05.2024
Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю
Президент России Владимир Путин очень ценит точку зрения доктора Леонида Рошаля, главным образом в вопросах развития медицины, у них давние дружеские отношения, РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:04
2024-05-08T12:04
россия
владимир путин
леонид рошаль
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень ценит точку зрения доктора Леонида Рошаля, главным образом в вопросах развития медицины, у них давние дружеские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. "Что касается встречи, у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области – по вопросам развития медицины, это и Медицинская палата, ее развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями. Более подробно я не могу вам рассказать, потому что они встречались вдвоем", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что у Рошаля недавно был день рождения, и Путин звонил ему и поздравлял, тогда они и договорились о встрече в ближайшее время. "Как сам вчера сказал Путин в открытой части этой беседы, как раз вчера представилась хорошая возможность, был хороший день для такой встречи", - пояснил Песков.
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россия, владимир путин, леонид рошаль, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Леонид Рошаль, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, как Путин относится к доктору Рошалю

Песков: у Путина и Рошаля давние дружеские отношения, президент ценит его мнение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень ценит точку зрения доктора Леонида Рошаля, главным образом в вопросах развития медицины, у них давние дружеские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.
"Что касается встречи, у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области – по вопросам развития медицины, это и Медицинская палата, ее развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями. Более подробно я не могу вам рассказать, потому что они встречались вдвоем", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что у Рошаля недавно был день рождения, и Путин звонил ему и поздравлял, тогда они и договорились о встрече в ближайшее время. "Как сам вчера сказал Путин в открытой части этой беседы, как раз вчера представилась хорошая возможность, был хороший день для такой встречи", - пояснил Песков.
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