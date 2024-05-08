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Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена - РИА Новости, 08.05.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:06 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/roscha-geoglif-1944755240.html
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена - РИА Новости, 08.05.2024
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена
На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:06
2024-05-08T18:06
ленинградская область
александр дрозденко
ольга занко
деревья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Решено было восстановить рощу. "Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка. "Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1,2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями", — рассказала депутат Государственной думы Ольга Занко.
https://ria.ru/20240506/lenoblast-1944251694.html
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александр дрозденко, ольга занко, деревья
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ольга Занко, Деревья

Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиВолонтеры, активисты и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время высадки сосен на Синявинских высотах
Волонтеры, активисты и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время высадки сосен на Синявинских высотах - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Волонтеры, активисты и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время высадки сосен на Синявинских высотах
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Решено было восстановить рощу.
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"Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка.
"Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1,2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями", — рассказала депутат Государственной думы Ольга Занко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОльга ЗанкоДеревья
 
 
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