https://ria.ru/20240508/roscha-geoglif-1944755240.html
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена - РИА Новости, 08.05.2024
Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена
На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:06
2024-05-08T18:06
2024-05-08T18:06
ленинградская область
александр дрозденко
ольга занко
деревья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944756161_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_acd4a1e105def37024627935e98171de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Решено было восстановить рощу. "Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка. "Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1,2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями", — рассказала депутат Государственной думы Ольга Занко.
https://ria.ru/20240506/lenoblast-1944251694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, ольга занко, деревья
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ольга Занко, Деревья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Решено было восстановить рощу.
"Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка.
"Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1,2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями", — рассказала депутат Государственной думы Ольга Занко
.