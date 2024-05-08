https://ria.ru/20240508/roscha-geoglif-1944755240.html

Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена

Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена - РИА Новости, 08.05.2024

Роща-геоглиф "Искра" в Ленобласти восстановлена

На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:06

2024-05-08T18:06

2024-05-08T18:06

ленинградская область

александр дрозденко

ольга занко

деревья

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. На месте сгоревшей рощи-геоглифа "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти высадили 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. Решено было восстановить рощу. "Это дань уважения нашим предкам. Нет ни одной семьи, у кого бы родственники не воевали. Очень много ребят, семей, кто потерял родственников. Причём есть семьи, где уходило по трое, по четверо мужчин на войну, и никто не вернулся. И мы должны об этом помнить, показывать собственным примером, что можно сделать, если решиться на доброе дело", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По поручению губернатора на территории геоглифа усилят меры безопасности и установят камеры видеонаблюдения. Это позволит быстро выявлять нарушителей порядка. "Мы сразу включились в работу, стали искать средства для того, чтобы закупить необходимое количество сосен: требовалась сосна обыкновенная с сформированной корневой системой 1-1,2 метра высотой. И хорошо, что объединив усилия, мы можем вместе сделать такое доброе дело. Этот проект стал для нас символом общественной сплоченности и ответственности перед историей и нашими героями", — рассказала депутат Государственной думы Ольга Занко.

https://ria.ru/20240506/lenoblast-1944251694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, ольга занко, деревья