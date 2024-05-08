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Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:07 08.05.2024 (обновлено: 11:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.05.2024
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:07
2024-05-08T11:39
теракт в "крокус сити холле"
украина
красногорск
брянская область
сергей нарышкин
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", которые находятся за рубежом. "Расследование ведется", — сказал Нарышкин в ответ на вопрос, установлены ли находящиеся за рубежом лица, причастные к организации этого теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их. По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.
https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html
https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html
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украина, красногорск, брянская область, сергей нарышкин, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус, происшествия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Красногорск, Брянская область, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус, Происшествия, Россия
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Глава СВР Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", которые находятся за рубежом.
"Расследование ведется", — сказал Нарышкин в ответ на вопрос, установлены ли находящиеся за рубежом лица, причастные к организации этого теракта.
Назримад Лутфуллои в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию
6 мая, 12:35
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их.
По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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2 мая, 18:31
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаКрасногорскБрянская областьСергей НарышкинВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КрокусПроисшествияРоссия
 
 
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