https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html

Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.05.2024

Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:07

2024-05-08T07:07

2024-05-08T11:39

теракт в "крокус сити холле"

украина

красногорск

брянская область

сергей нарышкин

владимир путин

александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", которые находятся за рубежом. "Расследование ведется", — сказал Нарышкин в ответ на вопрос, установлены ли находящиеся за рубежом лица, причастные к организации этого теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их. По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.

https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html

https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

украина

красногорск

брянская область

россия

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украина, красногорск, брянская область, сергей нарышкин, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус, происшествия, россия