https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе

Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 08.05.2024

Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе

Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:38

2024-05-08T11:38

2024-05-08T11:43

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рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Во вторник утром армия обороны Израиля сообщила о начала точечкой антитеррористической операции в восточной части города. В ООН заявили, что КПП "Рафах" был закрыт Израилем для грузовиков с гуманитарной помощью."Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы. Там сосредоточено около полутора миллиона палестинских гражданских лиц. В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа