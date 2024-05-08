Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 08.05.2024 (обновлено: 11:43 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 08.05.2024
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе
Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:38
2024-05-08T11:43
в мире
россия
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Во вторник утром армия обороны Израиля сообщила о начала точечкой антитеррористической операции в восточной части города. В ООН заявили, что КПП "Рафах" был закрыт Израилем для грузовиков с гуманитарной помощью."Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы. Там сосредоточено около полутора миллиона палестинских гражданских лиц. В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html
россия
израиль
рафах (провинция)
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Россия, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе

МИД требует от Израиля соблюдать международное гумправо из-за операции в Рафахе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Во вторник утром армия обороны Израиля сообщила о начала точечкой антитеррористической операции в восточной части города. В ООН заявили, что КПП "Рафах" был закрыт Израилем для грузовиков с гуманитарной помощью.
"Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы. Там сосредоточено около полутора миллиона палестинских гражданских лиц. В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права", - сказала Захарова на брифинге.
Эвакуация жителей сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации
7 мая, 15:05
 
В миреРоссияИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала