Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе
МИД требует от Израиля соблюдать международное гумправо из-за операции в Рафахе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наземная военная операция Израиля в находящемся в секторе Газа городе Рафах является дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Во вторник утром армия обороны Израиля сообщила о начала точечкой антитеррористической операции в восточной части города. В ООН заявили, что КПП "Рафах" был закрыт Израилем для грузовиков с гуманитарной помощью.
"Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы. Там сосредоточено около полутора миллиона палестинских гражданских лиц. В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права", - сказала Захарова на брифинге.