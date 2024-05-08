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Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции - РИА Новости, 08.05.2024
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19:13 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/putin-1944783084.html
Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции
Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции - РИА Новости, 08.05.2024
Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции
Саммит ЕАЭС в Москве - еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:13
2024-05-08T19:13
москва
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Москве - еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции, заявил президент России Владимир Путин. "Нам предстоит утвердить и целый ряд других важных решений, а значит нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета - это не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но и еще один конкретный шаг по пути углубления интеграции", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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москва, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции

Путин назвал саммит ЕАЭС в Москве шагом на пути углубления интеграции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Москве - еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам предстоит утвердить и целый ряд других важных решений, а значит нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета - это не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но и еще один конкретный шаг по пути углубления интеграции", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Вчера, 19:03
 
МоскваРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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