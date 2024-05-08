https://ria.ru/20240508/putin-1944783084.html

Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции

Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции - РИА Новости, 08.05.2024

Путин назвал саммит ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции

Саммит ЕАЭС в Москве - еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:13

2024-05-08T19:13

2024-05-08T19:13

москва

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944754392_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_6847d95f906f8a02c986ac85a88a9f60.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Москве - еще один конкретный шаг на пути углубления интеграции, заявил президент России Владимир Путин. "Нам предстоит утвердить и целый ряд других важных решений, а значит нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета - это не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но и еще один конкретный шаг по пути углубления интеграции", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944781129.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире