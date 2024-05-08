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Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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19:03 08.05.2024 (обновлено: 19:06 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944781001.html
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:03
2024-05-08T19:06
россия
сербия
иран
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. "Планомерно расширяется и круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, эффективно реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой. Реальную отдачу приносит работа по сопряжению интеграционных процессов по линии евразийского союза и китайская инициатива "Один пояс - один путь", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент отметил, что договоренности о либерализации торговли действует также с Сербией, Ираном, Вьетнамом, на стадии подготовки и соглашения с такими странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ.
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россия, сербия, иран, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Сербия, Иран, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС

Путин: расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
"Планомерно расширяется и круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, эффективно реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой. Реальную отдачу приносит работа по сопряжению интеграционных процессов по линии евразийского союза и китайская инициатива "Один пояс - один путь", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент отметил, что договоренности о либерализации торговли действует также с Сербией, Ираном, Вьетнамом, на стадии подготовки и соглашения с такими странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
2 мая, 16:53
 
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