https://ria.ru/20240508/putin-1944781001.html

Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС

Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС

Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:03

2024-05-08T19:03

2024-05-08T19:06

россия

сербия

иран

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. "Планомерно расширяется и круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, эффективно реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой. Реальную отдачу приносит работа по сопряжению интеграционных процессов по линии евразийского союза и китайская инициатива "Один пояс - один путь", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент отметил, что договоренности о либерализации торговли действует также с Сербией, Ираном, Вьетнамом, на стадии подготовки и соглашения с такими странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ.

https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html

россия

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россия, сербия, иран, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире