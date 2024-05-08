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Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:03
2024-05-08T19:03
2024-05-08T19:06
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владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. "Планомерно расширяется и круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, эффективно реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой. Реальную отдачу приносит работа по сопряжению интеграционных процессов по линии евразийского союза и китайская инициатива "Один пояс - один путь", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент отметил, что договоренности о либерализации торговли действует также с Сербией, Ираном, Вьетнамом, на стадии подготовки и соглашения с такими странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ.
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россия, сербия, иран, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Сербия, Иран, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин рассказал о преференциальных внешнеторговых партнерах ЕАЭС
Путин: расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС