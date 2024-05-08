https://ria.ru/20240508/putin-1944779227.html
Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС
Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:58
2024-05-08T18:58
2024-05-08T18:58
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владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Большое внимание в Евразийском союзе неизменно уделяется вопросам продовольственной безопасности, развитию агропромышленного комплекса наших государств. Общими усилиями удалось успешно решить задачу самостоятельного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции", - сказал Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета.
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, в мире
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, В мире
Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС
Путин: страны ЕАЭС уделяют особое внимание продовольственной безопасности