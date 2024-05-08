https://ria.ru/20240508/putin-1944779227.html

Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС

Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:58

2024-05-08T18:58

2024-05-08T18:58

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

евразийский союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Большое внимание в Евразийском союзе неизменно уделяется вопросам продовольственной безопасности, развитию агропромышленного комплекса наших государств. Общими усилиями удалось успешно решить задачу самостоятельного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции", - сказал Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20240508/putin-1944775805.html

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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, в мире