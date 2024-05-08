https://ria.ru/20240508/putin-1944775805.html

Путин отметил высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Путин отметил высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин отметил высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:51

2024-05-08T18:51

2024-05-08T18:57

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944775053.html

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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире