https://ria.ru/20240508/putin-1944775053.html

Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС

Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отметил, что развитию цифровизации может поспособствовать взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:49

2024-05-08T18:49

2024-05-08T18:54

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

технологии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что развитию цифровизации может поспособствовать взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС."Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944774097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, евразийский экономический союз, россия, технологии, экономика