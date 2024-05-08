https://ria.ru/20240508/putin-1944775053.html
Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС
Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин отметил, что развитию цифровизации может поспособствовать взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:49
2024-05-08T18:49
2024-05-08T18:54
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что развитию цифровизации может поспособствовать взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС."Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, технологии, экономика
Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Россия, Технологии, Экономика
Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС
Путин: признание электронных подписей в странах ЕАЭС помогло бы цифровизации