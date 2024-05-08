https://ria.ru/20240508/putin-1944774097.html
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС
Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС и продвижения промышленной кооперации, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:47
2024-05-08T18:47
2024-05-08T18:48
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС и продвижения промышленной кооперации, сообщил президент России Владимир Путин."Многое сделано и продолжает делаться для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета государств-участников объединения", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944772869.html
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евразийский экономический союз, в мире
Евразийский экономический союз, В мире
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС
Путин: многое сделано для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС