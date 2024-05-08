https://ria.ru/20240508/putin-1944774097.html

Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС

Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС

Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС и продвижения промышленной кооперации, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:47

2024-05-08T18:47

2024-05-08T18:48

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944754392_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_6847d95f906f8a02c986ac85a88a9f60.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС и продвижения промышленной кооперации, сообщил президент России Владимир Путин."Многое сделано и продолжает делаться для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета государств-участников объединения", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944772869.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, в мире