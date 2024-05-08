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Путин отметил благоприятный инвестклимат на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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18:43 08.05.2024 (обновлено: 18:52 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944772869.html
Путин отметил благоприятный инвестклимат на пространстве ЕАЭС
Путин отметил благоприятный инвестклимат на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин отметил благоприятный инвестклимат на пространстве ЕАЭС
Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:43
2024-05-08T18:52
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
экономика
инвестиции
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин."Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕврАзЭС. Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944775053.html
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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, экономика, инвестиции
Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Россия, Экономика, Инвестиции
Путин отметил благоприятный инвестклимат на пространстве ЕАЭС

Путин отметил результаты по созданию благоприятного инвестклимата в странах ЕАЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
"Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕврАзЭС. Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин: электронные подписи способствовали бы цифровизации в странах ЕАЭС
Вчера, 18:49
 
Владимир ПутинЕвразийский экономический союзРоссияЭкономикаИнвестиции
 
 
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