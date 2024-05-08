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Путин общается с Лукашенко "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024
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16:57 08.05.2024 (обновлено: 17:03 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944732896.html
Путин общается с Лукашенко "на ногах"
Путин общается с Лукашенко "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024
Путин общается с Лукашенко "на ногах"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин общаются перед саммитом ЕАЭС в Москве "на ногах", свидетельствует фотография, которую РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:57
2024-05-08T17:03
евразийский экономический союз
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин общаются перед саммитом ЕАЭС в Москве "на ногах", свидетельствует фотография, которую опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".На опубликованной им фотографии запечатлены общающиеся друг с другом президенты двух стран в интерьерах Кремля."Прямо сейчас в Кремле", - говорится в подписи к фотографии.Ранее в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник не исключил, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России. По его словам, президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации.
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евразийский экономический союз, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Евразийский экономический союз, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Путин общается с Лукашенко "на ногах"

"Пул Первого": Путин перед саммитом ЕАЭС общается с Лукашенко "на ногах"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин общаются перед саммитом ЕАЭС в Москве "на ногах", свидетельствует фотография, которую опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
На опубликованной им фотографии запечатлены общающиеся друг с другом президенты двух стран в интерьерах Кремля.
"Прямо сейчас в Кремле", - говорится в подписи к фотографии.
Ранее в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник не исключил, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России. По его словам, президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации.
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Евразийский экономический союзБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
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