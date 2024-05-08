https://ria.ru/20240508/putin-1944732896.html

Путин общается с Лукашенко "на ногах"

Путин общается с Лукашенко "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024

Путин общается с Лукашенко "на ногах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин общаются перед саммитом ЕАЭС в Москве "на ногах", свидетельствует фотография, которую РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:57

2024-05-08T16:57

2024-05-08T17:03

евразийский экономический союз

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939575568_189:0:2894:1522_1920x0_80_0_0_74397857a9f725398a5d12b6ebb9db61.jpg

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин общаются перед саммитом ЕАЭС в Москве "на ногах", свидетельствует фотография, которую опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".На опубликованной им фотографии запечатлены общающиеся друг с другом президенты двух стран в интерьерах Кремля."Прямо сейчас в Кремле", - говорится в подписи к фотографии.Ранее в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник не исключил, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России. По его словам, президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации.

https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евразийский экономический союз, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, политика