Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Khaleej: многие страны поддержат жесткое предупреждение Путина Западу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Многие страны могут поддержать предупреждение президента России Владимира Путина Западу, озвученное на инаугурации, пишет Khaleej.
Отмечается, что главный смысл его речи заключается в том, что отношения с западными государствами во главе с Соединенными Штатами не будут дружественными и могут привести к опасным последствиям при нынешних условиях. При этом российский лидер никогда не закрывал дверь для дипломатии с этими странами, он заметил, что выбор остается за ними.
"Очевидно, что эта дерзкая риторика найдет отклик во многих мировых столицах, разделяющих с Москвой недовольство гегемонией Запада, который оказался неспособен справиться с глобальными кризисами и продолжил политику односторонних действий, не видя ничего дальше своего носа", — говорится в материале.
Автор статьи добавил, что западные страны бойкотировали инаугурацию Владимира Путина, но, как ни странно, все их силовые и дипломатические ведомства и СМИ внимательно следили за торжественной речью и анализировали ее.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
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