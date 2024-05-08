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Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
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16:35 08.05.2024 (обновлено: 16:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944720802.html
Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Многие страны могут поддержать предупреждение президента России Владимира Путина Западу, озвученное на инаугурации, пишет Khaleej. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:46
в мире
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Многие страны могут поддержать предупреждение президента России Владимира Путина Западу, озвученное на инаугурации, пишет Khaleej.Отмечается, что главный смысл его речи заключается в том, что отношения с западными государствами во главе с Соединенными Штатами не будут дружественными и могут привести к опасным последствиям при нынешних условиях. При этом российский лидер никогда не закрывал дверь для дипломатии с этими странами, он заметил, что выбор остается за ними."Очевидно, что эта дерзкая риторика найдет отклик во многих мировых столицах, разделяющих с Москвой недовольство гегемонией Запада, который оказался неспособен справиться с глобальными кризисами и продолжил политику односторонних действий, не видя ничего дальше своего носа", — говорится в материале.Автор статьи добавил, что западные страны бойкотировали инаугурацию Владимира Путина, но, как ни странно, все их силовые и дипломатические ведомства и СМИ внимательно следили за торжественной речью и анализировали ее.Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
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в мире, россия, владимир путин, москва
В мире, Россия, Владимир Путин, Москва
Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ

Khaleej: многие страны поддержат жесткое предупреждение Путина Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Многие страны могут поддержать предупреждение президента России Владимира Путина Западу, озвученное на инаугурации, пишет Khaleej.
Отмечается, что главный смысл его речи заключается в том, что отношения с западными государствами во главе с Соединенными Штатами не будут дружественными и могут привести к опасным последствиям при нынешних условиях. При этом российский лидер никогда не закрывал дверь для дипломатии с этими странами, он заметил, что выбор остается за ними.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"Очевидно, что эта дерзкая риторика найдет отклик во многих мировых столицах, разделяющих с Москвой недовольство гегемонией Запада, который оказался неспособен справиться с глобальными кризисами и продолжил политику односторонних действий, не видя ничего дальше своего носа", — говорится в материале.
Автор статьи добавил, что западные страны бойкотировали инаугурацию Владимира Путина, но, как ни странно, все их силовые и дипломатические ведомства и СМИ внимательно следили за торжественной речью и анализировали ее.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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