https://ria.ru/20240508/putin-1944655894.html
Путин поручил создать единую линейку учебников по истории
Путин поручил создать единую линейку учебников по истории - РИА Новости, 08.05.2024
Путин поручил создать единую линейку учебников по истории
Президент России Владимир Путин включил создание единой линейки учебников по истории, в том числе родного края, в число задач государственной политики в области РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:45
2024-05-08T13:45
2024-05-08T15:22
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание единой линейки учебников по истории, в том числе родного края, в число задач государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан РФ, иностранных граждан, проживающих (пребывающих) на территории РФ, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются:... в) создание единой государственной линейки школьных учебников по истории (истории России, всеобщей истории), в том числе по истории родного края для каждого субъекта РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944649553.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил создать единую линейку учебников по истории
Путин включил создание линейки учебников истории в число задач госполитики
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание единой линейки учебников по истории, в том числе родного края, в число задач государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан РФ, иностранных граждан, проживающих (пребывающих) на территории РФ, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются:... в) создание единой государственной линейки школьных учебников по истории (истории России, всеобщей истории), в том числе по истории родного края для каждого субъекта РФ", - говорится в документе.