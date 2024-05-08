https://ria.ru/20240508/putin-1944655894.html

Путин поручил создать единую линейку учебников по истории

Путин поручил создать единую линейку учебников по истории - РИА Новости, 08.05.2024

Путин поручил создать единую линейку учебников по истории

Президент России Владимир Путин включил создание единой линейки учебников по истории, в том числе родного края, в число задач государственной политики в области РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:45

2024-05-08T13:45

2024-05-08T15:22

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание единой линейки учебников по истории, в том числе родного края, в число задач государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан РФ, иностранных граждан, проживающих (пребывающих) на территории РФ, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются:... в) создание единой государственной линейки школьных учебников по истории (истории России, всеобщей истории), в том числе по истории родного края для каждого субъекта РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944649553.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование