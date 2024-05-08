https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html

Путин поручил создать единую платформу по истории России

Путин поручил создать единую платформу по истории России - РИА Новости, 08.05.2024

Путин поручил создать единую платформу по истории России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в рамках основ госполитики в области исторического просвещения будет создана единая платформа... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:24

2024-05-08T13:24

2024-05-08T13:38

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в рамках основ госполитики в области исторического просвещения будет создана единая платформа для доступа к материалам по истории России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются... создание единой цифровой платформы, обеспечивающей доступ к учебным материалам, пособиям и методическим рекомендациям по истории России, в том числе для русскоязычных образовательных организаций за рубежом", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944649553.html

россия

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2024

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владимир путин, россия, общество