https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html
Путин поручил создать единую платформу по истории России
Путин поручил создать единую платформу по истории России - РИА Новости, 08.05.2024
Путин поручил создать единую платформу по истории России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в рамках основ госполитики в области исторического просвещения будет создана единая платформа... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:24
2024-05-08T13:24
2024-05-08T13:38
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в рамках основ госполитики в области исторического просвещения будет создана единая платформа для доступа к материалам по истории России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются... создание единой цифровой платформы, обеспечивающей доступ к учебным материалам, пособиям и методическим рекомендациям по истории России, в том числе для русскоязычных образовательных организаций за рубежом", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944649553.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил создать единую платформу по истории России
Путин включил создание единой платформы по истории России в основы госполитики
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в рамках основ госполитики в области исторического просвещения будет создана единая платформа для доступа к материалам по истории России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются... создание единой цифровой платформы, обеспечивающей доступ к учебным материалам, пособиям и методическим рекомендациям по истории России, в том числе для русскоязычных образовательных организаций за рубежом", - говорится в документе.