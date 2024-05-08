https://ria.ru/20240508/putin-1944647150.html

Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр

Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр - РИА Новости, 08.05.2024

Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр

Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:19

2024-05-08T13:19

2024-05-08T13:41

россия

владимир путин

компьютерные игры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, компьютерные игры