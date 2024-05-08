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Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр - РИА Новости, 08.05.2024
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13:19 08.05.2024 (обновлено: 13:41 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944647150.html
Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр
Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр - РИА Новости, 08.05.2024
Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр
Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:19
2024-05-08T13:41
россия
владимир путин
компьютерные игры
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html
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россия, владимир путин, компьютерные игры
Россия, Владимир Путин, Компьютерные игры
Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр

Путин включил контроль за рынком компьютерных игр в основы госполитики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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РоссияВладимир ПутинКомпьютерные игры
 
 
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