https://ria.ru/20240508/putin-1944625434.html

В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина

В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 08.05.2024

В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина

НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:54

2024-05-08T11:54

2024-05-08T19:29

в мире

россия

польша

нато

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted."На выходных мы узнали, что НАТО активно пытается развязать ядерную войну. Они тестируют Путина, чтобы посмотреть, блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?" — сказал он. Моррис добавил, что для Москвы такая инициатива Варшавы неприемлема и может спровоцировать начало мировой войны. В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html

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россия

польша

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в мире, россия, польша, нато, владимир путин