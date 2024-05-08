В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина
Журналист Моррис: НАТО пытается развязать ядерную войну, провоцируя Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.
"На выходных мы узнали, что НАТО активно пытается развязать ядерную войну. Они тестируют Путина, чтобы посмотреть, блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?" — сказал он.
"На выходных мы узнали, что НАТО активно пытается развязать ядерную войну. Они тестируют Путина, чтобы посмотреть, блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?" — сказал он.
Моррис добавил, что для Москвы такая инициатива Варшавы неприемлема и может спровоцировать начало мировой войны.
В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.