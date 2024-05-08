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В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 08.05.2024
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11:54 08.05.2024 (обновлено: 19:29 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944625434.html
В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина
В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 08.05.2024
В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина
НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:54
2024-05-08T19:29
в мире
россия
польша
нато
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted."На выходных мы узнали, что НАТО активно пытается развязать ядерную войну. Они тестируют Путина, чтобы посмотреть, блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?" — сказал он. Моррис добавил, что для Москвы такая инициатива Варшавы неприемлема и может спровоцировать начало мировой войны. В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html
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в мире, россия, польша, нато, владимир путин
В мире, Россия, Польша, НАТО, Владимир Путин
В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина

Журналист Моррис: НАТО пытается развязать ядерную войну, провоцируя Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.

"На выходных мы узнали, что НАТО активно пытается развязать ядерную войну. Они тестируют Путина, чтобы посмотреть, блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?" — сказал он.
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Моррис добавил, что для Москвы такая инициатива Варшавы неприемлема и может спровоцировать начало мировой войны.

В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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