https://ria.ru/20240508/putin-1944617832.html
Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность
Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность
Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России и выразил уверенность, что РФ будет процветать под его... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:22
2024-05-08T11:22
2024-05-08T14:08
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России и выразил уверенность, что РФ будет процветать под его руководством, сообщила в среду канцелярия сирийского лидера."Поздравляю Вас со вступлением в должность президента РФ, желаю неизменного успеха на этой должности. Мы верим, что будущие годы принесут России под Вашим руководством в соответствии с волей дружественного российского народа и при его усилиях дальнейший прогресс, процветание и движение вперед", - говорится в поздравительной телеграмме, направленной Асадом.Сирийский лидер также выразил уверенность, что народ и президент России "смогут вместе противостоять всем вызовам, защитить национальные интересы страны и сохранить ее древнюю культуру".Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
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сирия, россия, владимир путин, башар асад, в мире
Сирия, Россия, Владимир Путин, Башар Асад, В мире
Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность
Президент Сирии Башар Асад поздравил Путина со вступлением в должность